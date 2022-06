Oui. Il faut dire que je n’en ai pas fait beaucoup. Pour ma première, un peu avant d’intégrer le centre de haut de niveau de Mons, j’avais fini à la 9eplace. L’année suivante, j’étais blessée, puis la crise sanitaire a empêché les deux éditions suivantes. Je suis contente avec cette médaille d’argent.

Mais vous auriez pu conquérir l’or…

En effet. J’échoue à cinq dixièmes de la gagnante, Chloé Baert, alors que j’ai chuté à la poutre.

Et vous reveniez d’une blessure, non?

En avril, j’ai participé à une compétition en Italie et j’ai dû faire l’impasse sur les barres. À cause d’une forme de tendinite à l’épaule. J’ai observé un arrêt pour me soigner, puis j’ai repris en évitant de m’exercer sur les barres. Je manquais d’entraînement sur cet agrès, mais ça s’est cependant bien passé aux championnats.

Votre grand objectif désormais, ce sont les championnats d’Europe juniors qui se déroulent du 12 au 21août à Munich?

Oui, ainsi que les EYOF (NDLR: les Jeux européens de la Jeunesse, du 24 au 30juillet en Slovaquie). Je ne sais pas encore si je serai qualifiée pour ces deux rendez-vous car j’avoue que je ne connais pas bien les critères exacts de sélection (1). J’imagine qu’en plus des récents championnats de Belgique, les prochains tests individuels seront déterminants.

Préparer ces deux rendez-vous, les tests et vos examens scolaires, cela ne risque pas d’être trop dur à assumer dans les prochaines semaines?

Je ne passerai pas mes examens tout de suite car depuis septembre, je suis les cours à distance (NDLR: elle est en 5esecondaire).

«J’ai vraiment envie de participer aux deux»

Pour quelle raison?

Pour plus de commodités. On s’est rendu compte qu’en continuant à l’école, les horaires étaient trop contraignants et cela m’aurait privée de certaines heures de gymnastique. Je suis toujours en internat à Mons bien sûr, mais je reçois désormais mes cours par internet et je peux m’organiser plus facilement. Et s’il y a une matière ou l’autre pour laquelle j’ai des questions à poser, je peux m’adresser aux professeurs, mais le plus souvent, ce sont ma mère et mes sœurs qui me viennent en aide.

Et ça se passe bien?

Oui, je trouve ce système moins stressant.

Euro ou EYOF, s’il y a un de ces rendez-vous que vous ne voudriez pas manquer, c’est lequel?

Mon coach me dit que c’est l’Euro le plus important, mais pour ma part, j’ai vraiment envie de participer aux deux.

Les critères de sélection ne sont pas clairement définis. Le comité de sélection s’est réuni lundi, mais n’a pas encore communiqué à ce sujet. On sait qu’il peut envoyer un maximum de cinq gymnastes à l’Euro juniors et en toute logique, Aberdeen O’Driscoll devrait être reprise.