Compétiteur né, après avoir brillé sur les pistes d’athlétisme, Jean-Pierre Weerts se consacre désormais au vélo sur route.

" Je cours encore une fois par semaine et j’entraîne dans une école , dit-il, mais à présent, c’est le vélo qui prime. Je totalise déjà 10000 km depuis janvier. "

Dans la vie professionnelle, Jean-Pierre travaille à mi-temps comme assistant à l’université de Liège.

Installé à Louvain, il n’hésite jamais à rejoindre la Cité ardente sur son vélo. "Cela représente juste 90 km , précise-t-il. Mais pour le retour, je prends le train. "

Sixième à Longchamps

Pour son entrée dans la "corporation" des élites, le Bastognard avait intégré le top 30 à Villers-le-Temple. Il avoue que depuis, ses prestations le laissent un peu sur sa faim. "Je suis l’un des aînés dans le peloton, mais sans doute celui qui manque le plus d’expérience, y compris au Chevigny , lâche-t-il. En priorité, je dois améliorer mon placement. Ainsi, à Aywaille, je me suis fait sortir après 10 km à peine. Qui plus est, dans une descente. Par contre, à Rochefort, je suis resté dans le peloton sans le moindre problème. "

Dimanche, exceptionnellement, le coureur du Chevigny s’est replongé dans l’ambiance des amateurs, à Longchamps. Il y signe une belle 6e place, tout en nourrissant des regrets. "J’ai fait l’essentiel de la course en tête, accompagnant toutes les échappées, y compris celle qui s’est avérée décisive , raconte-t-il. Je me suis fait avoir quand Boris Dron a placé un démarrage sur un faux plat. Mes jambes ne répondaient plus. "

Sur sa lancée, le Louvaniste d’adoption, bientôt papa d’un premier enfant, un garçon, espère bien aligner plusieurs épreuves intéressantes. L’une d’entre elles retient plus particulièrement son attention: Romsée-Stavelot-Romsée. Une course taillée pour les costauds. Une occasion rêvée surtout de marquer un peu plus son territoire dans sa nouvelle vie d’élite.