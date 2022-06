Surprise, William Tonneau quitte Libramont

La liste officielle des transferts a été publiée par la fédération. Si les grandes lignes étaient connues, quelques surprises sont intervenues en nationale, régionale ou première provinciale. La plus surprenante est le départ de William Tonneau, qui a décidé de quitter Libramont pour rejoindre Vedrinamur. « Je n’ai pas claqué la porte pour aller chercher meilleur ailleurs. Mais c’est vrai que je l’ai annoncé tard, après une longue réflexion, explique-t-il. J’aurai un challenge à Vedrinamur avec deux ou trois entraînements dirigés par semaine. On verra jusqu’où je peux aller et si je peux passer un cap, tout en jouant au même niveau. » La situation est embarrassante pour Libramont après le départ de De Nutte pour Manage, mais il peut compter sur les arrivées de Damien Robert (B2, Aye) et Sébastien Huet (B4, Bouillon).