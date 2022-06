Peu de discussions en deuxième provinciale, où un seul club a fait part de son mécontentement: Jamoigne. Les Gaumais, versés en 2B, aimeraient rester dans la série du Sud. Le CP accédera à sa demande… si Meix-devant-Virton se hisse en D3. Ethe remonterait alors en P1, ce qui permettrait à Jamoigne de se réinstaller en 2A. Sainte-Ode A, lui, serait repêché en P2 et il prendrait la place de Jamoigne en série B. Si Longlier venait à monter en D3 en plus de Meix, Aubange remonterait en P1 et Rossignol passerait alors de 2B en 2A avec Jamoigne. Odeigne serait réintégré en 2C et il renverrait une équipe vers la 2B (Nassogne, Tenneville ou Mageret?).

Sainte-Ode et Champlon préféraient le 1erprojet

En troisième provinciale, cela a chauffé davantage. Gérouville a demandé à intégrer la série B. Nothomb B et Tontelange B, eux, voulaient effectuer le trajet inverse et passer en A. Le CP semblait prêt à valider l’inversion entre Gérouville (3A > 3B) et Tontelange B (3B > 3A), mais Nothomb ne voit pas cet échange d’un bon œil puisqu’il perdrait son derby communal. Un passage de Nothomb B en 3A, avec Tontelange B, a été évoqué. Sainte-Marie-sur-Semois, qui avait demandé à évoluer en A, mais qui n’était pas représenté hier (les absents ont toujours tort…), remonterait alors en 3B. Certains observateurs ont fait remarquer que, si Nothomb B et Tontelange B passent en A, la série comportera six équipes B. Cela ferait beaucoup. "On prend note des différents avis, on les analysera et on tranchera" , a conclu Christian Sizaire, porte-parole du CP concernant la formation des séries.

Namoussart, lui, a bien fait comprendre qu’il ne souhaitait pas évoluer en 3B. Le club est séparé de ses voisins communaux, Petitvoir et Warmifontaine, versés en 3C. "Dans la toute première version du projet, nous étions en 3C. Puis, lundi, dans la nouvelle mouture, nous nous retrouvons à notre grande surprise en 3B à la place de Warmifontaine, s’est étonné le comitard de Namoussart Raphaël Rigaux. Nous avons beaucoup de joueurs qui viennent de la région de Libramont et notre entraîneur habite à Libin. Nous voulons donc évoluer en 3C." Mais Warmifontaine n’entend pas perdre ses derbys contre Orgeo B, Bertrix et Petitvoir. Autrement dit, il ne veut pas passer en 3B, série dans laquelle le CP devrait donc maintenir Namoussart.

Dans les séries D et E, Sainte-Ode et Champlon ont manifesté leur frustration. "En 3E, nous aurons, pour certains déplacements, trois quarts d’heure à une heure de route, peste le président de Sainte-Ode Arnaud Coenen. Nous préférions largement le tout premier projet, lorsque la division entre la 3D et la 3E était horizontale. Cette séparation verticale nous impose de sacrés déplacements. Pourquoi avoir complètement modifié le premier projet? Celui-ci nous convenait nettement mieux." Même discours chez Gérard Huberty, président de Champlon.

"Après la sortie du premier projet, nous avons reçu entre dix et douze plaintes de la part des clubs du Nord" , a répondu Christian Sizaire. "Et là, vous n’êtes que deux à être mécontents" , a surenchéri Guy Van Binst, laissant entendre que le CP ne changera pas son fusil d’épaule. Sainte-Ode A et Champlon devraient donc rester avec tous les clubs de l’arrondissement de Marche en 3E. La 3D, elle, regroupera tous les clubs de l’arrondissement de Bastogne, hormis Sainte-Ode A, qui ne peut évoluer dans la même série que Sainte-Ode B… et qui pourrait encore remonter en P2, comme on l’a écrit.

Le CP a pris bonne note des différents arguments. Il rendra son verdict demain ou jeudi, même si l’éventuelle montée de Meix et le possible retrait de Durbuy risquent encore de rebattre les cartes par la suite.