Le jeune coureur de Rachamps, qui vient d’entamer des études supérieures à Liège, ignore alors qu’il ne retrouvera pas la compétition avant le mois de mai 2022. " Même si je n’avais pas subi de fracture, cette chute m’a miné le moral , confie-t-il. De plus, je savais qu’il me serait compliqué d’enchaîner la compétition compte tenu de mes études. L’an dernier, je n’ai pas disputé la moindre course; j’ai juste sorti mon vélo de temps en temps pour rester quelque peu en condition. Mais l’amour de la compétition a fini par revenir. Compte tenu de ma préparation, j’ai opté pour une licence amateurs. Avec l’idée d’intégrer la catégorie des espoirs en 2023. "

Au top pour le Bioracer Wallonie Tour

Visiblement, son intégration chez les amateurs/masters se déroule le mieux du monde. " J’ai disputé trois courses à ce jour; après avoir fini 25e et 35e, je grimpe à la 15e place à Longchamps. Qui plus est, j’ai pu accompagner la plupart des échappées , dit-il. Visiblement, je n’ai pas trop perdu durant cette longue absence. Au contraire, j’ai le sentiment que je suis revenu plus fort. "

De bon augure pour la suite de la saison. " Là, je prends une pause, mais juste le temps de terminer la session d’examens et puis je mets les bouchées doubles durant l’été, avec pour objectif principal, le Bioracer Wallonie Tour et ses trois étapes au mois d’août. "

D’ici là, Lucas espère bien partager l’une ou l’autre sortie d’entraînement avec Arnaud De Lie dont il suit la progression au fil des courses, sans paraître réellement étonné: " C’est logique , glisse-t-il. Arnaud a toujours été tellement au-dessus du lot… "