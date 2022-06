Pas du tout, j’étais au boulot.La fête a été longue, mais j’ai su rester raisonnable.Après, je sais que les plus jeunes sont rentrés très tard.

Si on vous avait dit que Mageret allait s’imposer 2-8 à Tellin, vous l’auriez cru?

Pas une seconde.Au match aller, c’était très serré et je pensais qu’il faudrait s’accrocher pour décrocher cette montée. Nous avons très bien joué et Tellin n’était pas dans un grand jour.Cette équipe avait mis plus d’impact physique au match aller.Il faut dire que les circonstances du match ont aidé.Ouvrir le score après deux minutes et planter le deuxième dans la foulée, cela fait mal à l’adversaire.

Comment était l’ambiance dans le vestiaire avant le match? Vous étiez stressé ou confiant?

Nous n’étions absolument pas rongés par le stress.Nos qualités, nous les connaissons. Nous étions convaincus que nous allions monter, à condition de jouer avec sérieux.Et nous l’avons fait.

Si on vous dit que dans n’importe quelle autre série de P3, Mageret aurait été champion, que répondez-vous?

Que c’est très probable.Malheureusement, nous sommes tombés dans la série d’Ochamps qui était tout simplement trop fort pour la P3. Mais bon, en début de saison, l’objectif, c’était de remonter.Et nous y sommes parvenus.Alors, que ce soit via le titre ou via le tour final, cela ne change pas grand chose.

«Des renforts dans chaque ligne»

Le Mageret actuel tiendrait la route en P2?

On sait qu’il existe une différence de niveau entre les deux séries.Il faudra du renfort, dans tous les secteurs.Mais il faudra surtout faire venir des mecs qui ont l’expérience de la P2.

Vous ne savez pas encore si vous allez poursuivre?

Soit j’arrête le football et je me consacre aux trails, soit je continue à Mageret.Dans tous les cas, je n’irai pas dans un autre club.Mais je n’ai toujours pas décidé.

Qu’est-ce qui pourrait faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre?

Les copains.Cela fait des années que nous avons quasiment le même groupe, nous sommes tous des potes.C’est un plaisir de se retrouver chaque semaine. D’un autre côté, terminer sa carrière sur une montée, c’est quand même chouette non?

«François a réalisé un gros travail»

Cette montée risque d’influencer votre décision?

Non, pas spécialement.C’est toujours gai d’évoluer plus haut.Je suis content pour le club, mais pour moi, jouer en P2, ce n’est pas une fin en soi.

Quand Alain Mercier a démissionné au mois de mars, vous auriez cru que Mageret allait finir par monter?

Nous étions dans une période compliquée à ce moment-là, mais nous étions toujours à la deuxième place.Et vu la qualité du groupe, je n’ai pas vraiment douté.

François Devillers a repris l’équipe, vous a fait grimper en P2 et pourtant, il ne sera plus là la saison prochaine.Votre avis?

Si François était resté, nous n’aurions certainement pas râlé. Il faut bien se dire qu’il a repris l’équipe dans des conditions pas évidentes.Il s’agissait de sa première expérience comme T1, mais il a su redonner confiance à tout le monde.Nous avons un groupe de qualité, avec beaucoup de possibilités, mais il a su s’imposer et faire des choix.Je n’oublie pas qu’avec lui, nous n’avons perdu qu’une seule fois, à Ochamps.Et nous avons partagé contre Vaux-sur-Sûre.Pour le reste, nous avons tout gagné. Il a réalisé un gros travail.

Le CP a placé Mageret en 2C.Pourtant, vous auriez préféré la 2B non?

La majorité préférait aller dans la série B en effet.Mais bon, nous prendrons ce qu’on nous donne.Ici, en 2C, le club le plus proche, cela doit être Houffalize ou Tenneville.Après, nous n’aurions pas plus de derbies en 2B, mais nous connaissons un peu plus de monde.