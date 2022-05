La finale de la Coupe P1-P2 probablement décalée

La finale du tour final interprovincial entre Meix-devant-Virton et Hornu aura lieu dimanche à 15h. Le club hennuyer a, en effet, refusé de jouer le samedi, le dimanche soir ou même le lundi. Cette rencontre entre donc en concurrence avec la finale de la Coupe P1-P2, fixée dimanche à 16h à Arlon. Le coup d’envoi de cette finale pourrait donc être repoussé de quelques heures. Le début du match pourrait être fixé à 18h ou 18h30. Plus tard, ce sera compliqué, dès lors que le terrain d’Arlon est privé d’éclairage et qu’il existe un risque de prolongations.