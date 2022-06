En effet, le conseil national se réunissait hier pour prendre une décision. Mais voilà, on a assisté à un partage des voix avec 4 pour le règlement flamand et 4 pour le règlement francophone (Rappelons que selon la lecture de ces règlements, celui en français ferait monter Aye et celui en néerlandais dit le contraire).

Du coup… aucune décision n’a été prise.

"On ne sait toujours pas ce qui va se passer maintenant "regrette Jean-Marc Raiwet, le responsable sportif du club. Au point que je ne sais pas ce que je dois faire avec la réinscription des équipes."

Quid de la suite? Soit attendre une nouvelle réunion de la fédération, soit directement saisir le Tribunal Arbitral du Sport.