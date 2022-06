Je n’aurais pas parié 1 € là-dessus. Nous aurions déjà été très heureux si nos deux équipes avaient simplement accroché le tour final. Cette double montée est inespérée, on ne revivra jamais cela.

On entend parfois qu’il n’y a pas vraiment une équipe A et une équipe B à Houffalize, mais un seul groupe d’une quarantaine d’éléments. C’est votre force?

Il y a deux équipes le week-end, mais il n’y a qu’un groupe la semaine, en effet. Les garçons se sont entraînés tous ensemble quasiment toute la saison. Aurélien Gomez est le général, Claudy Grosjean, Daniel Martin et moi sommes ses lieutenants. On a entre 30 et 35 joueurs à chaque entraînement, avec trois ou quatre voitures qui redescendent de Liège (NDLR, les étudiants). On se répartit la tâche, on travaille par plateaux. L’un s’occupe du physique, l’autre de la finition, le troisième met en place une opposition, etc.

Le tout avec une moyenne d’âge assez basse…

On a quelques vieux briscards, comme Stéphane Roland (53), Logan Henquinet (31) ou Éric Munioka (32). Mais derrière, la moyenne d’âge est sous les 23 ans. Les joueurs de nos deux équipes sont tous potes. Ils proviennent pour la plupart de Houffalize ou de Bastogne. Les B viennent encourager les A et inversement.

En 2012, il y a donc exactement dix ans, Houffalize terminait bon dernier en P3E avec 7 unités, après avoir enchaîné deux relégations consécutives. On peut parler d’une résurrection, non?

Sans doute, oui. À cette époque, j’étais parti. Je n’étais plus en phase avec certains membres du comité, mais j’avais dit que je reviendrais le jour où ils partiraient. Ce que j’ai fait. Puis il y a eu cette fusion avec Bonnerue et la Winaloise, en 2018.

«Je préfère investir dans un bon chef d’orchestre que dans les musiciens»

Une réussite totale?

Oui, clairement. Souvent, dans une fusion, un club absorbe l’autre. Ici, on peut dire que l’union fait la force. Les éléments les plus motivés de chaque club sont restés et le comité est aujourd’hui composé de trois ou quatre anciens d’Houffalize, trois ou quatre anciens de Bonnerue, trois ou quatre anciens de la Winaloise. Le CQ, Denis Antoine, vient de Bonnerue; le trésorier, Alain Mathieu, de la Winaloise… Le club n’a d’ailleurs pas de président! Nous discutons et prenons les décisions tous ensemble.

Avec autant de jeunes et si peu de «noms», vos deux équipes premières ne coûtent pas si cher, si?

Le budget est inférieur à 50000 € pour les deux. Nous avons pris la décision, voici deux ans, de réduire les émoluments accordés aux transferts extérieurs, ce qui a d’ailleurs entraîné quelques départs, et de doubler les primes de nos jeunes, qui touchaient des picaillons. Mais je préfère investir dans un bon chef d’orchestre que dans les musiciens.

Notre force réside dans le fait qu’on ne dépend pas d’un mécène, ni d’un gros sponsor. Nous n’en avons d’ailleurs pas énormément. Mais on organise régulièrement un bal, une brocante, un souper… Regardez encore Solières. Le type qui mettait l’argent (NDLR, José Lardot) s’en va, le club se retrouve aussitôt dans la mouise…

Laquelle des deux équipes aura le plus de mal à se maintenir la saison prochaine?

Probablement la A. Très peu de joueurs ont déjà évolué à ce niveau et nous n’irons pas chercher des noms, ni même des joueurs confirmés de P1. On préfère miser sur des jeunes, à qui on peut proposer un beau projet. En venant à Houffalize, un gamin de 17 ou 18 ans a l’opportunité d’évoluer en P1, en P2 ou en U19 interprovinciaux, grâce à notre association avec Givry. C’est intéressant, non?

La RESCH n’est-elle pas en train de dépouiller les clubs voisins de leurs meilleurs jeunes?

Houffalize propose un projet. Libre à chacun d’y adhérer ou non. Personnellement, je partage mon temps entre Houffalize et Givry, où je m’occupe des équipes d’âge. Le seul jour où je peux souffler, c’est le dimanche: il n’y a jamais de match chez nous. J’en profite donc pour aller en voir ailleurs: à Mormont, à Gouvy… Et j’aime aussi aller voir les matchs de jeunes dans la région. Parce qu’il y a, dans beaucoup de clubs, des gamins de 17, 18, 19 ans qui méritent et qui attendent qu’on leur donne leur chance. Eh bien moi, je veux la leur donner.

Houffalize A ne peut-il pas devenir la révélation de la P1 la saison prochaine, comme Longlier cette année?

La série sera costaude, donc je préfère ne pas trop m’avancer. Mais il y a clairement des similitudes entre les deux formations, composées en grande partie de jeunes motivés, à l’écoute. Si le coach leur demande de foncer dans le mur, ils le font. Nous avons d’ailleurs affronté Longlier en match amical et leur entraîneur (NDLR, Damien Tucci) était venu féliciter nos joueurs après le match. Il trouvait que notre équipe ressemblait un peu à la sienne. On a un bon coach, on est dans une bonne dynamique, je pense qu’on peut faire bonne figure. Il faut profiter de ces moments. La vie d’un club est faite de cycles et là, on voit la vie en rose. Mais à Houffalize, on sait mieux qu’ailleurs que la roue peut très vite tourner. Le club était en P1 en 2009, il s’est retrouvé dernier en P3 en 2012...