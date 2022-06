Oui. On a bien fêté ça, samedi soir, à la salle. Et dimanche, j’ai invité l’équipe et les parents à un barbecue à la maison. Maintenant, tout le monde a besoin de repos et les jeunes sont en examens. La saison a été très longue. On avait commencé la préparation en avril de l’année dernière.

Quelles ont été les clés de votre victoire dans la 3e manche, samedi?

On a pas mal démarré le match et on a fait un petit écart. On a eu plus de réussite aux shoots en première mi-temps. Et on a su trouver de bonnes solutions sur leurs défenses. La lucidité était là. C’était important de bien commencer. Mais Rulles n’a rien lâché. On a mieux joué sur leurs deux grands (NDLR: Lamy et Tinant), avec un Kneveler qui a bien joué son rôle. Ils ont marqué la moitié des points de ce qu’ils avaient mis à la deuxième manche. La présence de Vukovic a aussi joué.

Vukovic ne marque pas et il ne prend pas beaucoup de rebonds. Mais il a tenu un rôle important, vous confirmez?

Oui. Même s’il a joué sur une jambe, à moins de 50% de ses possibilités. Avec lui, c’est déjà une question de prestance. Ça a été plus compliqué pour les pivots de Rulles de rentrer dans la raquette. Et cela rassure aussi les gars d’avoir un grand costaud derrière eux. Le boulot qu’il fait, les autres ne doivent plus le faire.

On préférait entamer cette finale dans la peau de l’outsider.

Avant la finale, la plupart des coaches de la série (7 sur 10) voyaient Rulles champion. Cela vous a vexés?

Non, absolument pas. C’est parce qu’en demi-finales, on s’en sort tout juste contre Habay, alors que Rulles a éliminé Libramont, qui était le grand favori. Très peu nous voyaient déjà en play-off et je comprends les autres coaches. Nous, on préférait entamer cette finale dans la peau de l’outsider.

En début de saison, personne ne misait non plus sur Arlon comme champion. Mais c’est normal. Votre avis?

C’est tout à fait normal. Les gens ne connaissaient pas mes joueurs, à part Tiberghien. Évidemment, pour plus de 50% de l’équipe, c’était la première saison en P1. Mais les jeunes avaient la condition. Et une belle marge de progression. J’avais confiance en eux.

L’équipe a bien progressé durant la saison?

Oui. L’ensemble de l’équipe, et les jeunes, surtout, au contact de gars plus expérimentés. Ils ont découvert un basket un peu plus rude. En face, c’était plus physique et plus malin qu’en équipes d’âge. Ils ont été un peu surpris au début, puis ils se sont adaptés, et ils ont pris confiance. Et l’équipe a encore une belle marge de progression.

Le rythme de la régionale, la vitesse, ils l’ont. Le physique et l’expérience, c’est ce qu’il nous manquera.

Des jeunes, comme Van Hamme et Van Bemten, ont pris du galon. Ils vous ont surpris durant ces play-off?

Moi, non. Je savais de quoi ils étaient capables. Mais il y avait la pression à gérer. Ils n’avaient jamais connu la pression des play-off. Il y a neuf ans, au mondial du mini-basket en France, en U11, ils avaient terminé à la 7e place (sur 24), après avoir battu le CSKA Moscou devant un millier de personnes. Ça fait du monde, mais c’était l’insouciance de la jeunesse. Ici, il y a quand même la montée en régionale, en adultes, comme enjeu.

D’autres surprises?

Yoann Bernard a fait un gros premier match contre Habay. Ensuite, les équipes ont plus joué défense sur lui. Mais il a joué juste. Nathan Kneveler, les deux matches où il a joué (en défense sur Lamy), on les gagne, il a été un pion important. L’expérience de Tiberghien nous a bien aidés. Et son sang-froid aussi, on l’a vu encore samedi. Lognard aussi a repris confiance et a bien shooté.

C’était important de déjà monter en régionale avec tous ces jeunes?

Je pense que oui. Sinon, on en aurait perdu deux ou trois (NDLR: qui ont été approchés par Rulles pour aller en régionale). Le rythme de la régionale, la vitesse, ils l’ont. Le physique et l’expérience, c’est ce qu’il nous manquera. On sait jouer une défense agressive et courir, il faudra le faire à chaque match. Ce sera la clé.

Il est important aussi que cette équipe monte, pour permettre à l’équipe B de monter en P1. Il y a d’autres jeunes qui arrivent derrière et qui ne sont pas mauvais non plus.

Tiberghien et Vukovic auront à nouveau un rôle important la saison prochaine?

Bien sûr. Pour continuer de faire progresser les jeunes. Comme cette année. Tiberghien, c’est le capitaine. Vukovic, on aura bien besoin de lui dans la raquette et au rebond, c’est sûr.