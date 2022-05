C’est vrai qu’on espérait mieux. Le niveau des autres équipes était nettement plus haut que les années précédentes. On a voulu respecter la philosophie du club en faisant tourner notre noyau. C’est un choix assumé. Notre vision des interclubs, c’est aussi la convivialité et le plaisir. En plus, notre première joueuse, Astrid Leclère, s’est blessée dès le premier match, cela a beaucoup pesé sur notre classement final. Nous terminons quatrièmes de la poule en ayant été malgré tout compétitives.

Vous attaquez directement un autre championnat avec la division 1 nationale des dames de plus de 25 ans. Comment abordez-vous cette première expérience avec des filles qui ont tout juste 25 ans?

Là aussi, nous garderons notre philosophie où toutes les filles tourneront afin que chacune participe à ces rencontres. Il est évident que nous avons un noyau, avec Astrid Leclère, Pauline Van Herck, Julie Lohay, Caroline Kolivas, Eve Thirion et moi, pour faire un bon championnat et pourquoi pas viser le titre.

Dans le classement actuel des équipes qualifiées pour le tour final, Marche caracole en tête avec 11 équipes qualifiées. Avez-vous un secret pour former des équipes compétitives à tous les niveaux?

Pas vraiment, parce que nous essayons de former des équipes en fonction des affinités, en regroupant des équipes de potes. Cette politique fonctionne car nous avons énormément d’équipes inscrites, à tel point que nous manquons de terrains. Il y a un dimanche où nous accueillons onze rencontres à domicile! Nous devons envoyer des rencontres se jouer sur d’autres sites, notamment à Somme-Leuze, même si c’est situé dans la province de Namur. Nous avons aussi le projet de construire deux terrains extérieurs supplémentaires. La quantité, c’est bien, mais vu nos résultats, quand il y a la qualité, c’est encore mieux.

À titre personnel, comment jugez-vous votre saison?

J’ai déjà mieux joué. Je ne peux pas dire que je suis dans le trou, mais je ne suis certainement pas au top. Je vais me réentraîner davantage dans les semaines à venir pour être plus compétitive dans les tournois. J’ai programmé tous les tournois de la région Namur-Luxembourg et quelques autres, mais mon boulot de kiné ne me permet plus de courir les tournois dans toute la Belgique comme avant.