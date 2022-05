Exactement.Nous sommes passés par tous les sentiments.Nous n’arrivons pas à tuer les matches, ce n’est pas nouveau.Et pourtant, nous avons trois grosses occasions qui auraient dû nous permettre de plier tout cela. Et finalement, quand Bleid revient à 2-2, avec un but un peu tombé de nulle part, tu te dis que tu vas souffrir, mais le troisième but d’Allan Manand vient tuer le match.

La montée, c’était l’ambition en début de saison non?

Le but, c’était de jouer le haut du tableau. Nous avions très bien commencé notre saison (NDLR: avec des victoires 4-0 face Arlon ou 1-2 à Chaumont) avant de connaître un très gros passage à vide avec tous nos blessés.Mais finalement, nous sommes bien revenus dans le parcours.

Lors de votre gros passage à vide, si on vous avait dit que vous alliez monter et être en demi-finale de Coupe, vous l’auriez cru?

Non, pas vraiment.Ce n’était plus l’ambition à ce moment-là.Après nos semaines compliquées, le premier but était de pouvoir atteindre le tour final.Je n’oublie pas que nous avons dû demander à pas mal de jeunes de venir donner un coup de main car le noyau était décimé.A ce moment-là, nous ne nous projetions pas si loin.

Assenois a déjà pas mal transféré pour la saison prochaine…

Oui et la montée ne change pas grand-chose à notre campagne de transferts. Nous referons le point avec tout le monde et éventuellement, nous pourrions ajouter l’un ou l’autre renfort supplémentaire.

«Le joueur de l’année?Mathéo»

Maintenant que vous montez en P1, vous allez demander à Mathéo Vandaele de rester?

Non non.Je suis le premier à dire que Mathéo doit aller plus haut. C’est un garçon de parole.Il a donné sa parole à Libramont et il ira là-bas.Maintenant, si nous avions été assurés de monter voici quelques semaines, la donne aurait peut-être été différente, mais c’est le football.

Qui est le joueur de la saison?

Je n’aime pas trop retirer quelqu’un en particulier, mais difficile de ne pas citer Mathéo.Il suffit de regarder les statistiques. Il a crevé l’écran.Mais nos onze derniers succès, nous avons su les obtenir grâce au groupe.

Quelles seront les ambitions l’an prochain?

La P1, je ne connais pas trop.Mais je sais que ce sera costaud, avec le retour d’équipes comme Gouvy ou Oppagne.Il faut rester raisonnable, comme tout promu. Nous jouerons le maintien, le but est de stabiliser le club à ce niveau. Il ne faut pas oublier d’où vient le club et son évolution.Ce que nous sommes en train de vivre, c’est historique.Vous avez le sportif, mais aussi l’extrasportif, avec les nouvelles installations.Nous avons un comité de 14 personnes et tout ce qui nous arrive, c’est une belle récompense pour nos bénévoles.