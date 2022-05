" Nous avons fait une distinction claire entre les joueuses actives dans le championnat féminin et les joueuses qui, soit évoluent à l’étranger, soit ont principalement ou exclusivement évolué en équipes masculines. Ainsi, les joueuses actives figurant aux 15 premières places du classement numérique obtiennent un classement de série A ", explique Mathieu Jasinski, responsable Web à l’Aile francophone et notamment à la base de la mise en place du classement numérique.

Parmi ces 15 joueuses, on retrouve la capitaine de Jamoigne, Romy Borbouse, qui conserve donc son classement de série A, mais également la Durbuysienne Jennifer Tasia, active à l’Astrid Herstal, ou encore Jana Bernard et Awa Sow, qui sont passées par Dinez.

Leur numérotation définitive sera attribuée fin juin, après les championnats de Belgique A.

Alison Georis très surprise

D’autres joueuses auront également un classement de série A, à savoir les joueuses d’origine étrangère (elle se verront attribuer un classement As), ainsi que les joueuses actives principalement en messieurs, qui obtiendront un classement par équivalence, soit Ae.

Alison Georis (Dinez) s’est ainsi vu attribuer le classement de Ae12 qu’elle prend avec le sourire. " Je ne l’assume pas du tout. C’est peut-être une nouvelle stratégie pour m’inciter à jouer plus de rencontres et à ne plus faire d’enfants (rires). "

Quatre B0 à Dinez

Cette nouvelle façon de répartir les séries A a aussi un impact sur les joueuses classées B0 puisqu’elles seront plus nombreuses que les saisons précédentes. Ainsi, si l’on pouvait s’attendre à ce que Coralie Rech passe B0, Dinez ne s’attendait certainement pas à compter quatre B0 (et même six, si l’on compte Johanna Viroux et Camille Jetten, qui jouent principalement en messieurs). Outre Camille Guillaume, Marie Capocci et Alisson Simar seront également B0 la saison à venir.

Les réclamations sont possibles jusqu’au 11 juin.