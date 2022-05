«Rossignol est devenu mon club de cœur»

Julien, sur ce tir au but joliment détourné, vous avez senti que votre adversaire allait frapper là?

Sur les penalties, j’ai pour habitude de bien observer la position et le regard du joueur et ça m’a réussi. D’ailleurs, si vous regardez bien, je suis parti presque à chaque fois du bon côté.

On peut dire que vous êtes un spécialiste de cet exercice?

Spécialiste, je ne sais pas, mais disons que je me suis fait une petite réputation dans ce domaine précis lorsque, pour ma première saison en équipe fanion de Jamoigne, j’avais détourné huit des neuf penalties que mon équipe avait concédés.

Lors de ces tirs au but, vous n’aviez pas peur que vos tout jeunes équipiers craquent mentalement?

Non. Vous savez, le stress, tout le monde l’avait, moi en premier. C’est amusant, dès la veille, j’avais le sentiment que ce match allait se finir de la sorte.

Vous avez sans doute mieux joué que Toernich, mais au bout du compte, c’est votre hôte qui a le plus d’occasions…

Ce n’est pas faux. Ils ont eu des possibilités qu’ils ont mal exploitées. Mais ça se passe à tous les niveaux. Regardez encore le récent Liverpool – Real. D’ailleurs, depuis dimanche, mes équipiers m’ont rebaptisé le «Courtois de Rossignol» (rires).

Eu égard aussi à votre très bonne saison sans doute. Beaucoup affirment d’ailleurs que vous n’aviez rien à faire à cet échelon. Pourquoi ce choix dès lors?

Pascal Dams (NDLR: membre de la cellule sportive du club) m’a régulièrement sollicité, mais à chaque fois, il s’y prenait un peu tard. L’année où Rossignol est monté en P1, il m’a contacté bien plus tôt et j’ai accepté d’autant plus facilement que je venais de vivre une saison sur le banc d’Habay-la-Neuve. Après, c’est clair que les deux descentes consécutives ont fait mal et j’aurais pu partir. Mais Rossignol était devenu entre-temps mon véritable club de cœur. Une vraie famille, où l’ambiance correspond bien à mon esprit festif. Depuis lors, j’ai même emménagé dans un appartement à Rossignol avec ma compagne. Pour les troisièmes mi-temps, cette proximité est idéale (rires).

Cela veut dire que vous avez fait une croix sur la P1?

Non, du tout. Ça me plairait d’y retourner et tant mieux si c’est avec Rossignol. Maintenant, je n’exclus pas non plus de rejoindre un jour un autre club, Freylange m’a d’ailleurs de nouveau sollicité cette année. Mais je pense que c’est à Rossignol que je finirai ma carrière de gardien.

Et pourquoi Rossignol plutôt que Freylange en vue de la saison prochaine?

Parce que cela me tenait à cœur de monter avec tous ces jeunes.

Vous fêterez bientôt vos 27ans, plusieurs joueurs de l’équipe en comptent neuf ou dix de moins.

(Il coupe). Oui, mais il n’y a pas d’âge pour tisser des liens. Je peux aussi m’entendre parfaitement avec un comitard de 70ans. Quand je suis arrivé, j’étais l’un des plus jeunes du groupe et à présent, l’un des plus âgés.

À ce propos, vous pensez que cette équipe aura besoin d’un peu plus d’expérience à l’échelon supérieur?

Idéalement, on sait que c’est mieux de compter un joueur chevronné par ligne. Au milieu, nous sommes parés avec Julien Guillaume et Maxim Collin. Ma défense est très jeune, c’est vrai, mais elle a fait le job cette saison et je crois avoir aussi pleinement contribué à cette montée. Disons qu’il nous faudrait un pur numéro 9 en attaque, pour compléter la colonne vertébrale.