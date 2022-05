P2: Poupehan arrête, Arlon B est sauvé

Ce lundi, la décision est tombée, les Poupinots n’aligneront plus d’équipe en P2 la saison prochaine. "J’en suis malade, mais à un moment, il faut savoir rester raisonnable, confie Alex Debune. Je ne dis pas que c’était impossible de remettre une équipe sur pied, mais il fallait trouver trop de joueurs et un coach. Si c’était pour fausser les championnats en devant déclarer forfait pendant l’année, autant stopper directement. Nous gardons le matricule et nous tenterons de recréer une équipe dans un an."