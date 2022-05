Mageret et Houffalize B, promus en P2 ce dimanche également, évolueront en P2C. Jamoigne, qui souhaitait évoluer en P2A, reste pour l’heure en 2B avec Florenville et Les Bulles.

Rappelons que, si Meix-devant-Virton se hisse en D3, Ethe restera finalement en P1. Jamoigne ou Rossignol basculerait alors en 2A, tandis que Sainte-Ode serait réintégré en 2B.

En P3, de nombreux changements par rapport à la première mouture: Nothomb B et Tontelange B passent de 3A en 3B tandis que Sainte-Marie-sur-Semois et Gérouville font le trajet inverse. Witry quitte la 3D pour la 3B. Namoussart et Warmifontaine, eux, échangent leur place.

La grosse modification concerne le Nord de la province. Alors que le CP avait établi une frontière Nord-Sud dans son avant-projet, mardi dernier, il a finalement opté par une séparation Est-Ouest, avec les clubs de l’arrondissement de Marche regroupés en 3E et ceux de l’arrondissement de Bastogne en 3D.