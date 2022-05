Meix et Longlier vont-ils se retrouver tous les deux en D3?

Si Meix et Longlier montent en D3, Ethe et Aubange seront théoriquement sauvés en P1. Mais quand on sait que Durbuy peut attendre jusqu’au 30 juin pour se retirer, on se dit qu’on n’est pas au bout de nos surprises. "J’espère que les dirigeants durbuysiens vont prendre leurs responsabilités et clarifier la situation rapidement, à l’image du président de Poupehan, que j’ai d’ailleurs remercié, dit Guy Van Binst, le Manager régional. Au niveau provincial, la date limite pour retirer son équipe est le lendemain de l’AG (NDLR, le 12 juin, cette année). Après, c’est forfait général. Mais les séries ne sont pas totalement verrouillées. Suivant la décision de Durbuy, on pourrait encore les modifier d’ici le 30 juin. Je me vois cependant mal imposer à Ethe ou à Aubange de rester en P1 le 29 ou le 30 juin s’ils se sont préparés pour la P2. Ce cas de figure n’est pas vraiment prévu dans le règlement, donc il faudrait en discuter avec les clubs concernés. Un retrait tardif de Durbuy nous obligerait, aussi, à retravailler les calendriers. Donc j’espère vraiment que le club va se prononcer rapidement, sans quoi il risque d’ennuyer beaucoup de monde." Ousmane Sow, le repreneur durbuysien, ne semble cependant pas pressé…