Meix-devant-Virton: Il faudra vaincre Hornu

Si Meix pouvait espérer que son succès face à Biesme suffise pour lui assurer la montée, ce ne sera probablement pas le cas, la condition nécessaire étant que Tubize domine Mandel United dans le barrage pour l’accession en Nationale 1. Or, ce dimanche, lors du match aller, les Tubiziens se sont fait atomiser (6-2) et on imagine mal qu’ils puissent renverser la vapeur au retour. Les Méchois devront donc prendre la mesure d’Hornu en finale de ce tour final s’ils veulent monter d’un échelon. Les Hennuyers ont pris la mesure du Sporting Bruxelles aux tirs au but.