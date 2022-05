Malgré la défaite, Auriane Chartry n'a pas trop mal dormi vendredi

Du côté d’Arlon, c’était évidemment la soupe à la grimace ce vendredi. Car encore une fois, les Arlonaises ont eu le match en main dans le troisième quart-temps. "Le premier mot qui me vient à l’esprit? Dommage, répond Auriane Chartry, excellente ce vendredi soir. Mais il faut aussi dire que Libramont a bien joué. Que s’est-il passé? Le passage en zone de Libramont nous a posé des soucis et nous n’avons jamais su trouver la solution. Libramont a aussi su exploiter toutes ses possibilités au niveau effectif, avec de bons changements au bon moment. Nous, avec les filles en examens, nous n’étions que huit, mais nous avons malgré tout su gérer les efforts et je ne pense pas que cela nous a spécialement gênées."