Libramont attend Assenois ou Freylange pour signer un doublé

Après un championnat chaotique, c’est un euphémisme de déclarer que l’équipe de Ethe avait à cœur de lever la coupe. Toujours est-il qu’au regard de la propension de ces deux formations à pratiquer un football de qualité et caractérisé par un jeu de possession, il n’était pas risqué pour l’amateur de beau jeu à faire le déplacement. En effet, les différents spectateurs ont assisté à une rencontre estampillée du sceau de la technicité et de la maîtrise. Cependant, la défense gaumaise semble complètement désemparée en ce début de match, tout profit pour Goosse qui ne rate pas l’aubaine pour planter sa première rose dominicale. Nonobstant ce début de match rêvé pour les ouailles de Samuel Bodet, ce sont bien les Cassidjes qui prennent l’ascendant, notamment dans le milieu de terrain. Cette domination va d’ailleurs résulter sur un panel d’occasions franches qui sans un Gregory Bodet des grands jours auraient pu conduire à l’égalisation. À l’instar de l’ensemble de la saison, le manque de réalisme est criant dans le chef des visiteurs. A contrario, sur un contre, Goosse ne se fait pas prier pour récidiver et faire le break au profit des locaux peu avant l’entracte. Après les citrons et deux changements opérés par le cornac des visiteurs, les Vert et Blanc tentent de pousser afin de réduire la marque mais tant Bodet que la maladresse font à nouveau office d’entraves à la rédemption de Ethe. De l’autre côté, Warlomont permet à T. Lefort de sortir un petit numéro afin de mettre définitivement fin aux espoirs de finale pour la bande à Steve Gustin, devant un Michaël Leyder impuissant. Les solides montées au jeu, notamment de Delwiche et Bigonville permettront aux Mauve et Blanc d’enfoncer le clou, le second cité servant parfaitement le premier sur le quatrième pion de l’après-midi. Avec cette qualification, les Libramontois ne sont plus qu’à une marche d’un doublé ô combien espéré.