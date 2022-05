Grégoire 13e du national

Mayenne: Mertz 83e Les Bingoal attendaient mieux de ces Boucles de la Mayenne, même si l’opposition était redoutable. Rémy Mertz termine 83e du général à 12’03 de Benjamin Thomas. L’Arlonais a concédé une grosse partie de son retard samedi quand il s’est sacrifié en tête du peloton pour rappliquer sur les échappés.

De Lie avec les meilleurs Tandis que son cadet enrhumait ses adversaires au GP Marcel Kint, Axel De Lie ne prenait pas le moindre risque dans le sprint pour la victoire à l’interclubs de Laarne (160 partants). Après avoir fait sa part de travail dans le groupe de 26 échappés, il laisse ses 25 compagnons en découdre. Nathan Copus, lui, se classe 73e, dans le peloton.

Robin Warrant 2eà Orroir Le jeune Wellinois complète sa collection de podiums. Hier, à Orroir – Mont-de-l’Enclus, il s’est classé 2e (65 partants), à 26’’ du Hollandais Mandemaker. Les deux cadets ont fait le vide derrière eux. Aurélien Lejeune finit 31e.

Dron 2e à Longchamps Succès de participation à Longchamps avec 87 participants. Chez les amateurs, Thomas Lehnen devance Boris Dron au sprint. Remy Dechambre (22e) prend le meilleur sur plusieurs régionaux: Florian Steveler (31e), Gaetan Steveler (33e), Julien Guebel (34e) et Florian Gérard (35e). En masters A, Jérémy Burton s’impose devant Régis Godard et Deva De Becker. Michael Goosse finit 8e. En master B, succès d’Erwin Bollen. Grégoire Langlois, 3e, devance Steve Guillaume 6e, Thierry Stevens 7e et Grégory Halin 8e. Les provinciaux sauvent l’honneur avec le succès de Serge Leroy en masters C, où J.-F. Thiry décroche la 6e place, Jean-Louis Molle la 7e et Justine Guébel, seule féminine, la 8e.