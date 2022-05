Givry: une conférence de presse... fin juin

Vous l’avez bien compris, Jacques Aubry n’est pas près de rendre les armes. Et il ne perd rien de sa détermination quand on lui demande qui viendra voir jouer Givry et sa colonie d’inconnus la saison prochaine en D3. "C’est vrai qu’en D2, avec bon nombre de joueurs de la province, on jouait parfois devant 40 personnes, comme l’équipe B en P3, dit-il. Mais nous redescendons en D3, une division dans laquelle nous aurons bien plus de derbys. Des Givry – Habay, Givry – Libramont, cela pourrait attirer du monde. C’est aussi cette perspective-là que je vends aux quelques joueurs de la province avec lesquels je suis en contact personnellement. On aura de très belles affiches. Et elles attireront évidemment encore plus de monde si Givry a une équipe compétitive. Je reste convaincu que ce sera le cas, même s’il est évident qu’on entamera une année de transition et qu’on ne jouera pas le titre…"

«Les frères Dufrasne ont finalement décidé de rester»

L’idée de garder une seule équipe en P3, régionale et ambitieuse, capable de remonter rapidement en P2 voire en P1, n’a jamais effleuré l’idée de JacquesAubry. "Sans la venue de Damien Raths, nous aurions été contraints de supprimer notre équipe en D3, rappelle-t-il. Mais, puisqu’il a décidé de nous donner un coup de main, nous comptons bien en profiter. Garder une équipe en nationale est important à mes yeux pour l’image du club. L’équipe A doit rester notre locomotive, notre vitrine. Nous avons un beau vivier de jeunes, nous ne voulons pas le perdre.D’ailleurs, les frères Dufrasne ont finalement décidé de rester! Si je continue à me battre, c’est aussi pour tous les jeunes qui ont intégré le comité ces derniers temps. Je ne veux pas les abandonner, alors que nous avons connu des derniers mois très difficiles. On a saboté notre groupe électrogène à trois reprises, on nous a volé des ballons, des casiers, on a forcé la porte de la buvette… On a aussi dû surmonter quelques difficultés budgétaires. Mais je ne laisserai pas le club péricliter. Nous avons toujours rêvé à Givry d’avoir un terrain synthétique et une nouvelle buvette. La Commune n’a pas voulu mettre la main à la poche pour financer une partie de ce projet. Eh bien je donnerai toute mon énergie pour qu’il se concrétise par un autre moyen. Damien Raths peut être celui-là."