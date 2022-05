Alex Stetco quitte Libramont avec le sentiment du devoir accompli

Libramont a donc décroché le titre ce vendredi soir. Une consécration pour Alex Stetco qui peut partir avec le sentiment du devoir accompli. Après plus de dix ans à Libramont, le coach quittera le club la saison prochaine pour raisons professionnelles. Autant dire que la victoire ce vendredi lui tenait à cœur. "C’est une belle consécration, confie le sympathique coach libramontois. Mais c’est pareil pour tout le groupe. C’est un groupe qui a grandi ensemble, qui a évolué et qui arrive à la fin de son histoire. Terminer de la sorte, c’est parfait." Une fois de plus, comme lors des deux premières manches, Libramont est passé par tous les sentiments ce vendredi. "Nous avons bien commencé, nous menons de pas mal de points et puis, comme d’habitude, nous nous relâchons et nous nous faisons remonter, indique Alex Stetco. L’enjeu était là et il y avait aussi un peu de stress. Mais finalement, les trois rencontres étaient assez similaires et le titre aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Mais quand on regarde l’entièreté de la saison, je pense que nous le méritons même si nous savions que ce serait compliqué. Ce qui a fait la différence? Le mental, l’envie et l’agressivité défensive en fin de match. Le fait d’avoir des filles habituées à évoluer en R2, cela permet peut-être de mieux gérer les derniers instants du match. Nous avions aussi déjà gagné la Coupe et nous savions donc comment réagir dans des moments compliqués. Ce titre, nous ne voulions pas passer à côté. Le match le plus abouti? Je trouve que le premier, nous étions vraiment bien."