Une multitude d’occasions pour seulement deux petits buts: autant vous dire que les Gouvions auront eu bien du mal à transpercer les filets d’un Warin en grande forme. En effet, le portier de Bouillon aura été un dernier rempart presque infranchissable du côté visiteur.

Gouvy prend le match en main dès les premières minutes et Bouillon est acculé dans son camp. Franck Warin, le T1 de Bouillon, ne s’attendait pas à voir son équipe malmenée de la sorte: "Nous n’avons rien su faire d’autre que défendre dans les premières minutes et même durant l’ensemble de la première mi-temps." Dewalque récompense Gouvy de ses offensives, en mettant fin à un cafouillage, mais les Orangés sont aussitôt rejoints, Van de Voorde profitant des approximations locales pour égaliser.

Les modifications tactiques de Warin, à la pause, rendent le match beaucoup plus équilibré en seconde période.

Il faut finalement attendre les dernières secondes des prolongations pour assister au but victorieux. Alors que tout le monde attend la séance fatidique de tirs au but, Thomas Lemaire profite de la déviation de Balfroid sur un coup franc pour envoyer Gouvy en finale. Une qualification méritée selon Nicolas Lemaire: "Nous avons gardé espoir jusqu’à la fin du match et ce succès est largement mérité. Je crois que nous ne leur avons laissé que trois occasions, alors que nous en avons eu besoin de dix pour planter ce but décisif."

Gouvy affrontera Sainte-Marie-sur-Semois sur le terrain de Vaux-sur-Sûre, le lundi 6 juin, en finale. Avec la ferme intention de réaliser le doublé Coupe-championnat.

GOUVY B: Poos, Lemaire, J. Wiesen, Stasser, Andrien, Creppe, Deville, Grandjean (75’, Rome), A. Wiesen, Dewalque, Paquay

BOUILLON: Warin, Jélu, Klaus, Lequy, Leonard (111’, Féron), Gérard (60’, Balfroid), Nollevaux, Pierson, Boizet, Van de Voorde, Manderrier.

Arbitre: F. Lejeune. Assistance: 70.

Cartes jaunes: J.Gérez, T.Lemaire, J.Klaus

Buts: Dewalque (34’, 1-0), Van de Voorde (45’, 1-1), Lemaire (120’, 2-1).