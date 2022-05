Le suspense restait entier avant d’entamer ce match retour pour la montée en P2. En effet, à l’issue d’une partie assez terne la semaine précédente, les deux formations s’étaient quittées sur un nul (1-1). Les pronostics restaient donc très ouverts. Qui de la jeune formation d’Houffalize ou des expérimentés Bomalois allaient empocher le jackpot?

Privés de Samuel Roland, forfait pour cause de blessure, et de son père Stéphane, en vacances, les Houffalois sont les premiers à allumer la mèche par l’entremise de Tombal, dont l’envoi est superbement détourné par Simon Henrotte. En réplique, Barthélemy doit se jeter dans les pieds de Ponthir. Houffalize semble maîtriser son sujet, mais pêche trop souvent par de longs centres aériens qui font le bonheur du gardien bomalois. Son vis-à-vis se montre lui très attentif en toute fin de première période sur un ballon qui prend la direction de la lucarne.

Le second acte voit l’équipe locale s’installer de plus en plus dans le camp adverse. Il faut toutefois attendre la 65' pour voir cette domination se concrétiser. On se dit alors que la fraîcheur des Houffalois va leur permettre d’alourdir le score, mais les Bomalois, chez qui certains commencent à tirer un peu la langue, ne l’entendent pas de cette façon. Il reste un bon quart d’heure quand, en contre, Neuville tente un lob qui s’en va frapper la barre du but de Barthélemy.

La dernière frayeur sera encore pour le clan local quand un ballon de Ponthir manquera de peu la cible. Au final et de façon tout à fait méritée, Houffalize parvient à garder son mince avantage et la fête pouvait commencer sur les hauteurs de Saint-Roch. "On va savourer ce moment, exulte Éric Lejeune responsable sportif houffalois. C’est une belle réussite avec de nombreux jeunes du coin. Ce double succès va peut-être clouer le bec à ceux qui arrivent encore à nous critiquer. "

Personne ne semblait remettre en question ce succès du côté de Bomal, sauf peut-être Pascal Jacquemin. "Mis à part vingt minutes de flottement dans nos rangs qui leur ont permis d’inscrire leur but, je n’ai pas senti Houffalize supérieur. Je ne pense pas que c’est la meilleure équipe qui l’a emporté ", termine le futur coach de Vaux-Noville.

HOUFFALIZE B: Barthélemy; Closon, Henquinet, Lutgen; Blaise, Dislaire (79', Besseling), Renquin, Tombal (87', Hinck), Brisy, Munioka; Winand (77', Van Der Cruys).

BOMAL: S. Henrotte; Querelle (77', J. Henrotte), Charneux, Schaffrath, Marchal; Milcamps (74', Hamelryck), Neuville, James (77', Weber), Belliere; Ponthir, Polet.

Arbitre: M. Collin.

Assistance: 380.

Carte jaune: Schaffrath.

But: Brisy (65', 1-0).

65', Brisy rentre dans le jeu et décoche une frappe des vingt mètres. Henrotte ne peut qu’effleurer le cuir qui s’en va mourir dans le coin du but (1-0) .