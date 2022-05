Si le score final est sévère pour les Tellinois, qui avaient sérieusement accroché leur adversaire à l’aller (3-2), il ne laisse place à aucune discussion: des deux combattants sur le ring, Mageret était de loin le plus costaud. Et, après la démonstration de ce dimanche, on ne peut que donner raison à ceux qui prétendaient que les Rouges auraient probablement été champions s’ils n’avaient été placés dans la même série que l’ogre ochamptois.

Solides défensivement et bien plus tranchants dans les courses que les Tellinois, à l’image d’un Sylvain Dewalque qui ne s’est pas contenté d’inscrire un triplé, les Mageretois ont maintenu le pied sur l’accélérateur jusqu’au bout. Les voir se chamailler sur certaines pertes de balle à la 65’, à 2-6, témoigne de leur rage de vaincre. "On menait 2-0 à l’aller et cela n’avait pas empêché Tellin de revenir, analysait François Devillers après le match. Cette fois, nous avons eu le bon goût de maintenir notre adversaire la tête sous l’eau, et même de l’enfoncer un peu plus. Le 1-4 juste avant la pause nous a mis sur le velours."

Si bien que l’ancien adjoint d’Alain Mercier, promu T1 lorsque ce dernier a démissionné en janvier, a pu faire participer tout son banc à la fête. Jenon et Degives, montés au jeu, se sont d’ailleurs fait le plaisir de corser la note en fin de match, pour le plus grand bonheur d’un kop mageretois évidemment bien plus bruyant que celui de Tellin.

«Je la dédie à Alain»

Sylvain Dewalque, lui, se gardait bien de tirer la couverture à lui. "Cette montée, je la dédie à Alain Mercier" , lançait le triple buteur du jour.

Futur T2 de Vaux-sur-Sûre, François Devillers part, lui, par la grande porte. Il laisse les clés de l’équipe à Dimitri Loffet, qui arrivera de Cobreville et qui va s’atteler dès ce lundi à dénicher du renfort pour la P2. Aucune arrivée n’a été officialisée à ce jour, mais sur ce qu’on a pu voir tout au long de la saison, ce Mageret-là semble bien mieux armé que celui qui avait terminé 13e avec 10 unités en 2B en 2017-2018. Le futur coach de Mageret espère, surtout, convaincre Sylvain Dewalque de prolonger pour une saison…

TELLIN: Collin; Gillet, Moors (46’, Huberty), Mottet, D.Moureaux (83’, Degand); Philippart, K.Moureaux, Laffineur; Libioulle (45’, Martin), Liesnard, Vincent (85’, Kaiser).

MAGERET: F.Dewalque; Lambert, Tribolet, T.Poncelet (62’, Louis), Luc; C.Guillaume, G.Poncelet (70’, Jenon), G.Guillaume (71’, Degives); Bock (70’, A.Zune), S.Dewalque, Delperdange (46’, N.Urbain).

Arbitre: Th.Fivet . Assistance: 200.

Cartes jaunes: G.Poncelet, C.Guillaume, Gillet.

Buts: G. Poncelet (2’, 0-1), S. Dewalque (4’, 0-2; 20’, 0-3; 48’, 1-5), Gillet (31’, 1-3), Moors CSC (40’, 1-4), Philippart (50’, 2-5), Bock (60’, 2-6), Jenon (80’, 2-7), Degives (81’, 2-8).