Ce n’est que ma deuxième finale en quatorze saisons de foot. Et ce n’est que du plaisir, ce genre de match à enjeu devant, on l’espère, une belle assistance. Nous n’avons absolument rien à perdre. C’est Longlier qui part avec les faveurs des pronostics (NDLR: lire ci-contre). Cependant, sur un match, tout peut arriver. On va tout donner en tout cas.

Longlier, c’est une équipe qui vous connaissez bien. Quelles sont ses qualités?

Elles en ont beaucoup. C’est une équipe très solide dans tous les compartiments de jeu: vitesse, technique et tactique bien rodée. Leurs qualités ne manquent pas.

«Lesquelles surveiller? Toutes!»

Y a-t-il des joueuses à surveiller?

(Après une hésitation). Toutes! Orlane Mesquin, Laura Bernard, Carole Osselet, Appoline Laval, Wendy Travaglini, Justine Deremiens. le danger peut venir de partout, mais les Sangliers vont tout faire pour leur compliquer la tâche.

Cette rencontre risque-t-elle d’être tendue?

Ce sera tendu de par l’enjeu. Sinon, il y a beaucoup de respect entre les deux équipes et aucune animosité entre nous.

Quel souvenir avez-vous gardé de votre première finale, disputée en 2016 et remportée face à Bercheux?

L’adrénaline pendant la Brabançonne, l’ambiance bon enfant dans le stade. C’est une fierté totale d’être sur le terrain.

Allez-vous suivre une préparation particulière pour cette rencontre? Un appel aux supporters?

Absolument pas. Je passerai la matinée au tournoi de Bourcy à coacher mes petits protégés U8 de Witry. Je n’aurai pas le temps de gamberger. J’espère que les supporters seront tous au poste pour assister à une belle propagande du foot féminin et pour nous donner ce supplément d’âme et d’énergie qui nous aidera à nous surpasser. Et je le répète, on va faire bloc et tout donner.