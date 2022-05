Longlier fait la différence en un quart d’heure et remporte la Coupe

Les Vertes ont pourtant dominé la première demi-heure, mais encaissent un but juste avant la pause grâce à un lob subtil de Travaglini (1-0). Les Jaunes font le break en plantant quatre buts en un quart d’heure.Les buts? Tinant de la tête sur un corner de Laval.L’aval, d’une frappe au ras du poteau, Tinant et Travaglini (5-0). "Quand on voit notre parcours en coupe et en championnat, ce n’est que logique", jubile la capitaine Carole Osselet.