«Le sang-froid des joueurs»

Les Rullots feront-ils à nouveau la différence sous l’anneau ? « Il faudrait que mes shooteurs se réveillent à un moment donné, parce qu’il n’est pas écrit que Lamy va sortir un match 4 étoiles à chaque fois, glisse le coach Mathieu Fivet. On est supérieur dans la raquette, parce qu’on est plus grand et on monte plus haut. Vukovic ? S’il joue, on devra un peu adapter notre défense par rapport à lui. Arlon aura un réel point de fixation. Et il prendra des rebonds. Nous, on aura peut-être plus de contre-attaques. Il faudra aller vite en transition. »