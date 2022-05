Grégory Bodet se livre avant la demi-finale de Libramont

Mais Grégory Bodet, qui a déjà gagné la Coupe avec Ethe en 2016, entend bien partir sur une bonne note. "Est-ce que je me prépare différemment depuis la semaine dernière car je sais qu’il s’agit peut-être de mon dernier match avec Libramont? Non, pas spécialement , commente le portier des Ardennais.A u contraire, je profite justement de ses derniers instants. Je sais que je ne jouerai bientôt plus dans une équipe de première provinciale et que je ne connaîtrai probablement plus ce niveau. Faire monter Tintifontaine en P1? On peut toujours rêver (rires). Je sais que j’arrive à la fin de ma carrière et qu’il est tout doucement temps de préparer ma reconversion.C’est d’ailleurs que ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je vais avoir 39 ans en juillet, je sais très bien que je ne rejouerai plus en première provinciale.Arrêter totalement? Non, pas encore.La saison prochaine, je vais tenter de cumuler le poste de gardien et d’entraîneur. Nous verrons comment tout se déroule et nous ferons le point dans un an."

Comme Martin Nélisse, Florent Keller ou encore Kevin Warlomont, Grégory Bodet a déjà remporté une Coupe.C’était justement avec Ethe, voici six ans, face à Champlon ."Cela reste un bon souvenir et cette année, c’est encore plus motivant d’aller au bout car nous savons que nous pouvons réaliser le doublé, raconte Grégory Bodet. C’est quand même quelque chose qui n’arrive pas à chaque édition. Et le doublé, nous y pensons de plus en plus. La finale n’est plus très loin.Mais d’un autre côté, elle n’est pas tout près non plus. Et jouer Ethe, ce ne sera pas facile. Les Gaumais restent de bons joueurs.Ethe est une bonne équipe, qui aime affronter des adversaires qui jouent au football. Comme nous. Mais ce sera à nous d’aborder ce match correctement et de faire le maximum."

«Le tirage au sort? Nous ne pouvions pas rêver mieux»

Si certains pensaient que Libramont allait se relâcher après avoir décroché le titre au début du mois, il n’en a rien été. "Nous avons bien fait la fête, nous avons profité de ce titre, mais nous savions que la saison n’était pas terminée , confie Grégory Bodet. Et nous avons tout fait pour essayer d’arriver à ce doublé."

Après Messancy au tour précédent, Libramont évoluera donc à nouveau à la maison ce week-end." C’est clair qu’au niveau du tirage au sort, nous ne pouvions pas rêver mieux, avoue Grégory Bodet. Jouer à la maison, c’est toujours beaucoup plus motivant."

En début de semaine, le CPa dévoilé que la finale se jouerait à Arlon.Arlon, justement l’endroit où les Libramontois ont pu fêter le titre voici quelques semaines. "C’est symbolique, glisse Grégory Bodet. Nous avons déjà pu faire la fête là-bas. C’est peut-être un signe qui fait que le doublé pourrait se réaliser."