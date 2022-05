Un peu stressé, quand même. J’y pense beaucoup. Je suis déjà à fond dedans. J’ai juste envie de jouer, j’ai vraiment hâte. Cette fois, il n’y a plus de chance par après. On ne peut plus se louper.

C’est le plus gros match à enjeu de votre jeune carrière?

Bien sûr. On a déjà disputé plusieurs finales de Coupe en jeunes. Il y avait de l’enjeu. Mais ce n’est pas la même chose. Là, déjà, ce n’est plus en jeunes. Et c’est quand même une montée en régionale. Ce serait incroyable pour nous de monter.

Cela pourrait être une saison en or pour le club?

Oui. On veut réaliser le triplé, avec le titre en P2 hommes, ça c’est fait, en P1 dames (NDLR: la 3e manche de la finale entre Libramont et Arlon se disputait hier soir. Voir ci-contre) et nous. Ce serait le rêve du club. On nous en parle depuis le début des play-off. Ce serait vraiment beau, et pour l’image du club aussi. Ce serait une première, je pense.

Simon Lamy vous pose de gros problèmes en attaque, au rebond et en défense depuis le début de cette finale. Comment le contenir et limiter son impact défensif?

Quand on voit qu’il prend 23 rebonds mardi, c’est énorme! Ce n’est pas normal qu’il prenne autant de rebonds à lui tout seul. On doit le faire sortir de la raquette. Et on doit venir en aide sur lui. Ce n’est pas facile, parce qu’il fait un seul dribble, un pas et il est direct à l’anneau. On n’a même pas le temps de venir vers lui et d’essayer de lui piquer le ballon qu’il a déjà fait son mouvement. Il faut alors l’empêcher d’avoir le ballon. J’espère que Cornet, Mouaffo et Kneveler vont faire un bon match, c’est eux qui auront la plus grosse responsabilité sur lui. Et l’aide défensive sera très importante. C’est la clé.

Il y a aussi Tinant à côté de Lamy…

C’est vraiment Lamy le plus gros problème. Mais il ne faut pas oublier Tinant, oui. Aux shoots à mi-distance, il est monstrueux. Ce sera à nous, les petits, à aider, et à essayer de prendre le ballon. Limiter les deux en même temps, ça va être compliqué.

Vukovic, ce serait la solution?

Oui. S’il joue, avec son physique et sa taille, il aura de l’importance. Rien que sa présence sur le terrain nous ferait déjà du bien et nous rassurerait. On l’a vu lors du premier match. Physiquement, ni Lamy ni Tinant ne pourront le bouger.

Vous pouvez gagner sans lui?

Oui. Au premier match, on n’a joué que 13 ou 14 minutes avec lui. On s’est bien débrouillé. Et mardi, on n’a pas été mauvais, je trouve.

Il faudra mieux shooter et mieux défendre à l’intérieur. Nathan Kneveler sera de retour (NDLR: il était absent mardi) et il avait bien défendu sur Lamy samedi dernier.

La défense en zone de Rulles vous perturbe également. Votre avis?

On doit faire tourner la balle plus vite. Trouver les pivots en dessous et attaquer l’anneau, c’est le principal. Et cela nous donnerait des shoots ouverts à trois points. Il nous faut un maximum de mouvement. Et aller chercher des fautes.

Encore faut-il réussir ses lancers francs! Or, vous êtes très maladroits (11/27, puis 9/21). C’est la pression? L’ambiance mise par les supporters?

Je pense que c’est du stress. Il ne faut pas avoir la main qui tremble. À l’entraînement, on est tranquille, il n’y a pas de pression, et pas de bruit. En match, on est concentré, on essaie de faire le moins possible attention aux supporters, mais ils font quand même beaucoup, beaucoup de bruit. Et cela peut déranger. Surtout si le match est serré. C’est le mental avant tout.

Craignez-vous un réveil des shooteurs de Rulles, qui sont passés au travers jusqu’à présent?

Oui. Ils seront fort motivés. Jacquemin, Henriot, Lambert, ce sont tous de bons shooteurs, qui peuvent faire mal. S’ils sont en réussite, on va devoir ressortir plus vite. Il y a d’abord Lamy à s’occuper, et s’ils shootent, il faudra s’adapter.

D’un point de vue personnel, vous êtes une teigne derrière. Vous aimez autant vous mettre en évidence par vos actions défensives?

Je préfère clairement avoir un impact en défense. J’ai la condition physique pour pouvoir mettre une grosse pression sur le meneur adverse et pour gêner les grands et aller leur piquer des ballons dans les mains. C’est ce que j’apporte de mieux à l’équipe. C’est mon rôle et c’est mon jeu. J’aime beaucoup jouer défense. J’ai fait ça toute la saison. Et en attaque, j’apporte ce que je peux faire, avec ma vitesse. Aller jusqu’au bout d’une action en pénétration dans la raquette, ce n’est pas toujours évident, mais je me débrouille.

Pas facile d’intercepter un ballon?

Hugo Lambert, c’est un bon meneur. Il a un bon maniement de balle. Lui piquer le ballon dans les mains, c’est compliqué. Mais provoquer des doubles dribbles, des mauvaises passes, des pertes de balle, lui faire perdre du temps, c’est ce qui marche le plus.

Si Rulles mène d’un point à quelques secondes de la fin, vous êtes prêt à prendre le dernier shoot ou vous le laissez à Aurélien Tiberghien?

Je pense que je le laisse à Tiberghien, qui a plus d’expérience que moi. Et je pense aussi qu’il est plus adroit que moi.