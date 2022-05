Aye devrait être fixé le 30 mai

Contre-attaque possible

Tout devrait donc se décider à l’occasion d’une réunion prévue le 30 mai. Mais si la réponse devait être négative pour les Godîs, ceux-ci sont déjà en train de prévoir la contre-attaque. "On n’a pas l’intention de laisser tomber puisqu’on estime être dans notre bon droit, prévient Jean-Marc Raiwet, le responsable sportif famennois. On a tout le club derrière nous, mais aussi énormément de gens qui nous suivent dans ces démarches. En attendant, quelle que soit la décision qui sera prise, qui plus est si elle est négative le 30 mai, on va se retrouver avec une situation compliquée à gérer puisqu’on ne pourra plus faire de transfert. La date limite étant fixée à la fin mai."