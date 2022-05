Arlon est champion de P1 et monte en R2

Arlonais et Rullots se retrouvaient ce samedi à la Spetz pour la troisième manche de cette finale. Après un début de match équilibré (6-6), Lognard ajuste à trois points. Van Bemten accélère et Arlon se détache: 17-11, 21-15 (10’). Bernard et Kneveler, à distance, répondent à Thomas (31-23). Lamy est bien limité par la défense très stricte d’Arlon. Van Hamme s’impose dans la raquette, tandis que Jacquemin s’illustre à trois points; 34-28. La fin de la première période est pour Arlon qui pousse sur le champignon grâce à son duo Van Bemten – Van Hamme: 43-32 au repos. A la reprise, les défenses prennent le dessus et Arlon reste en tête: 54-46 à la demi-heure. Minne permet à Rulles de revenir à cinq points (60-55). Jacquemin met une bombe (63-60), mais Tiberghien réplique directement: 66-60 à une minute du terme. L’Arlonais ajoute deux lancers et fixe le score à 68-60.