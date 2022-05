Ça va, je tiens le coup. À Melreux, c’était mon premier penalty raté cette saison, mais j’ai pu me racheter ensuite en initiant deux actions de but.

Il y a trois semaines environ, vous nous aviez confié que cela pourrait être votre dernière saison. Vous êtes toujours du même avis?

Non (rires). Mes équipiers et le coach ont réussi à me convaincre de poursuivre pour une deuxième saison avec Bleid. Je dois dire que cela n’a pas été trop difficile parce que j’adore le foot. En plus, je vais endosser d’autres responsabilités puisque je serai le T2 de Kamel Bouzoubaa. Maintenant, si un jeune peut prendre ma place dans le jeu, je la lui céderai volontiers.

Votre sentiment après votre toute première campagne en P2?

C’était pas mal, mais il faut bien admettre que le niveau général a baissé, que ce soit en P1 ou en P2. J’ai vu quelques matches de P1 et au niveau des qualités techniques, il y a un recul évident.

Mais ça vous tente fortement de retrouver cet échelon?

Fortement, non, mais ça me plairait, oui. Maintenant, Bleid est un peu dans la peau du petit cinéaste qui se retrouve nominé aux Oscars (rires).

Vous trouvez? Bleid n’avait pas hésité à afficher ses ambitions avant la saison, non?

Peut-être, mais la réalité du terrain, c’est autre chose. Je pense qu’on a fait des miracles avec un noyau restreint, des entraînements avec sept ou huit joueurs.

À cause des blessures?

Pas seulement. C’est toujours un peu pareil. Au début, il y a toujours du monde, mais plus on avance et plus certains ont du mal à venir. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois avec des remplaçants qui étaient blessés. Ou bien le coach a dû lui-même monter au jeu. Mais il y a toujours eu un petit noyau dur, avec une bonne ambiance et si on peut aller au bout, on ne va pas s’en priver. On sait qu’Assenois était programmé pour monter, mais sur un match, tout peut arriver.

Si Bleid monte, il aura les reins suffisamment solides pour l’échelon supérieur?

C’est vrai que pour dénicher des renforts, c’est assez tard, mais on l’avantage d’être un club frontalier et on peut trouver des joueurs en France.

Le T1 et ses casquettes

Vous sentez le club ambitieux?

Oui, mais il y a encore beaucoup à construire. C’est encore un jeune club (NDLR: fondé en 2014 sur les cendres du FCBleid). Il n’y a pas de jeunes, juste une équipe réserve. Et je crois que je n’ai jamais vu un T1 avec autant de casquettes. Kamel coache, s’occupe du terrain, trace les lignes parfois.

Et pour ce qui vous concerne, vous vous sentez comment physiquement?

Ça va. Je suis un compétiteur, je n’ai jamais triché sur un terrain et je suis assez surpris de pouvoir encore courir plus que les jeunes. Ma grande force, c’est sans doute de ne jamais avoir subi une grave blessure. Je n’ai pas beaucoup de muscles, donc je risque moins les blessures (rires). Maintenant, si j’ai toujours un bon volume de jeu, je dois bien avouer que la récupération est plus lente. Il me faut 48h pour être remis d’une rencontre.

Les matches et le travail pour garder le rythme

Vous vous entraînez beaucoup?

Non. Au début de saison, j’étais quand même un des plus assidus, mais depuis la trêve, je ne me suis plus guère entraîné. Avec mon boulot, ce n’est pas si simple. Ce sont les matches qui me permettent de garder le rythme. Et le fait que je me déplace beaucoup sur une journée de travail.

Pour continuer, vous pourriez imaginer de reculer d’un cran sur l’échiquier?

Pas nécessairement. J’ai déjà dépanné derrière, ça ne me dérange pas, mais j’ai besoin d’être en mouvement, de toucher régulièrement le ballon pour me sentir bien sur la pelouse.

Vous sentez beaucoup d’effervescence à Bleid avant cette rencontre décisive?

Il y en a parce qu’on sait qu’on peut réaliser quelque chose de grand, mais il n’y a aucune pression en revanche car on n’a rien à perdre.