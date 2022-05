Presque tout le monde descend

Ils semblent, certes judicieux, comme le cas de Louis Herman, B-15.2 sur le site néerlandophone, puis réapparaissant à B-15.1 sur le site francophone, mais une explication serait la bienvenue. Depuis la parution de mercredi, les interrogations, certaines colères et en tout cas beaucoup d’incompréhension sont présentes dans les travées des clubs de tennis. Hier, pont de l’Ascension et vacances obligent, les responsables fédéraux étaient aux abonnés absents pour donner l’une ou l’autre explication.

Gravier gagne 296 places

Ce classement a pourtant une utilité certaine pour remettre à leur juste place ceux qui ont beaucoup progressé et dont les résultats démontrent que leur classement ne correspond plus du tout à leur valeur réelle. Trois joueurs de la province, au moins, bénéficient ainsi d’une progression spectaculaire. L’entraîneur du RTC Arlon, Alexandre Gravier, grimpe passe ainsi de la 379eà la 83eplace au niveau du Royaume. Bond amplement mérité au vu de ses résultats tant en tournois qu’en interclubs. Le Bellefontain de Marche, Lucas Perrang, retrouve aussi des couleurs après sa descente aux enfers de la saison passée, avec un bond de 50 places. Son capitaine marchois, Germain Deflandre, retrouve son classement de B-15.1 après sa chute due à une très vilaine blessure.

On notera aussi, au niveau des sériesC, la progression exponentielle de deux jeunes filles qui grimpent respectivement de six et cinq classements, la Houffaloise Elisa Philippart et la Libramontoise Elise Montreuil.

Pour le reste, principalement pour les joueurs numérotés, c’est "tout le monde descend". Pour les non numérotés, les descentes étant règlementairement limitées à un seul échelon, les chutes sont moins spectaculaires. En tout état de cause, la Fédération doit améliorer la pédagogie de sa communication, pour que les pratiquants comprennent mieux dans quelle pièce ils jouent.