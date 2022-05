Une joueuse m’en a parlé puis j’ai rencontré le président. J’ai d’abord réfléchi, mais c’est agréable de pouvoir évoluer en nationale contre des équipes qui soignent la formation et la post-formation. Le niveau est déjà correct. J’attendais un peu de voir comment allait se façonner le futur noyau car ce n’est pas toujours facile de trouver des joueuses de niveau dans la province. On est en retard par rapport à d’autres régions ou au Grand-Duché de Luxembourg.

Quel va être votre premier travail?

J’ai déjà une expérience au niveau des filles en m’occupant de différentes catégories à l’ACFF et j’ai mon expérience d’entraîneur. Je veux amener une autre approche. Il y a une bonne base, mais il faut travailler notamment au niveau tactique, trouver les meilleures formules selon les terrains car il y a beaucoup de synthétiques et Sibret joue sur prairie. Il faut aussi pouvoir intégrer les jeunes tout en gardant une bonne ambiance. C’est un beau challenge avec la volonté d’intégrer la colonne de gauche pour éviter la fin de saison stressante de cette année. On va voir dans les prochaines semaines si les filles sont réceptives.

Avez-vous déjà trouvé du renfort?

Nous avons déjà signé une gardienne qui vient de Rossart et qui a 16 ans, Lise Maissin. Le football féminin est en plein boum et il faut pouvoir travailler avec des jeunes, les intégrer au mieux, même s’il faut toujours des anciennes pour les encadrer.