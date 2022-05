Le titre se jouera ce soir à Libramont

"On n’avait pas envie de cette troisième manche , commente Justine Adant. La saison a été suffisamment longue comme ça. Mais il va bien falloir rejouer. On va se remotiver, on veut toujours le doublé coupe-championnat. On n’a pas bien joué cette deuxième manche. On a raté trop de paniers faciles. Avec plus d’envie et de hargne, ça rentre! On a aussi manqué d’agressivité derrière, on n’a pas commis assez de fautes. Et devant, on s’est trop précipité par moments et on n’a pas bien terminé la rencontre. Du côté d’Arlon? Lemaire nous a fait mal. Elle joue vite, elle shoote et elle crée. Et Henrion a fait un super match. Elle a été agressive, très dynamique et très puissante. "

Un panier libramontois en 10 minutes

En réussite, Adant inscrit 8 des 10 premiers points de son équipe et elle met Libramont sur les bons rails: 6-12 (7’). Frauenkron prend le relais sous l’anneau, Duquenne ajuste à trois points et les Ardennaises filent à 10-20. Lognard s’interpose et c’est 14-20 à la 10’. Henrion fait parler sa détermination et son explosivité dans la raquette (18-20), mais Bouillon et J. Léonard redonnent de l’air à Libramont (18-25 au quart d’heure) et obligent Serge François à rappeler ses filles à l’ordre. Lemaire pousse alors sur le champignon et se charge de ramener Arlon, avant un rebond offensif de Chartry: 27-29 au repos.

À la reprise, Henrion égalise (29-29) et la défense arlonaise, en zone, prend le dessus. À l’image de ces contres de Chartry et Henrion. Les ratés en tous genres se multiplient des deux côtés. L’équipe du chef-lieu ne profite pas de son agressivité défensive et des nombreux ballons récupérés. En face, Libramont ne trouve pas de solution et enchaîne les maladresses. Puis Chartry débloque le marquoir, alors que Lemaire continue de donner le tournis à la défense ardennaise (33-29 à la 27’). Adant décoche finalement un missile et ce sera le seul panier visiteur du quart-temps (33-32)! Lognard, Sanchez et Chartry font monter les chiffres à 40-32 (28’), avant que le coach libramontois Alex Stetco ne décide, enfin, de prendre temps mort. On en restera là jusqu’à la fin de ce 3e quart-temps.

Mahé Lemaire assure aux lancers

Dans le dernier acte, Couset amène de la vivacité et Frauenkron de la taille dans la raquette. Henrion et Simonet répondent (44-36 à la 33’). Ensuite, en une grosse minute, Libramont relance complètement le match, avec Frauenkron intraitable sous l’anneau et une nouvelle bombe signée Adant: 44-43 (35’). Henrion s’impose en pénétration, L. Léonard ne tremble pas aux lancers et le suspense reste entier (46-45). Chaque équipe galvaude plusieurs opportunités. Puis aux lancers, à 8 secondes du terme, Lemaire assure la victoire de ses couleurs: 48-45.

" J’avais peur de les rater, mais je me suis bien concentrée, sourit une Mahé Lemaire soulagée. On n’a pas bien entamé la rencontre. On était un peu stressée, mais on ne s’est pas découragée. J’étais bien dans mon match. C’était important de revenir à deux points à la mi-temps. On a pris l’ascendant dans le 3e quart-temps. La consigne, c’était de surveiller Adant. Notre zone les a bien embêtées. À la fin, on a eu des difficultés pour calmer le jeu. On a perdu trop de balles. Il fallait mieux jouer le chrono. La troisième manche? Il faudra continuer de jouer avec la même agressivité. Ne pas s’énerver. Et gérer nos fautes. "