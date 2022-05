L’Arlonais Louis Herman proche d’un retour à son meilleur niveau

Louis, où en est cette vilaine blessure au genou qui vous a fait tant de misères?

Je touche du bois, je ne ressens plus la moindre douleur. Juste une fatigue quand je termine un entraînement poussé ou un match de trois heures. Mais, le lendemain, cette fatigue a disparu. C’est très bon signe pour la suite de la saison.

Avez-vous retrouvé votre niveau?

Franchement, ce que je produis n’est pas mal du tout. Mes matches en Belgique, que ce soit en tournois ou en interclubs avec mon club liégeois de Fayen-Bois, sont vraiment bons. Sur le circuit ITF, c’est moins probant. Je crois que je me suis mis la pression en voulant revenir trop vite. Je me précipitais un peu trop et je n’ai pas réussi à concrétiser ce que j’en attendais par un parcours probant. Mais d’un autre côté, je peux être optimiste car je me suis rendu compte que je n’avais pas à avoir de doutes quand je jouais contre des gars classés à la 600eplace mondiale. Même sans victoire, j’ai pu me rendre compte que je n’avais rien à leur envier.

Samedi, vous avez battu Yannick Vandenbulcke, le 19ejoueur belge. Comment analysez-vous votre performance?

Je suis très content de ce résultat, mais aussi de la manière. C’est bon pour ma confiance. Maintenant, je dois être honnête. Nous avons tous les deux râlé sur les balles Head qui sont très légères, que nous n’aimons pas et qui ne nous permettent pas de jouer notre meilleur tennis. Et Yannick n’a pas vraiment joué son meilleur tennis.

Votre arrêt va vous pénaliser avec un nouveau classement de B-15.2 qui va vous obliger à jouer les tableaux de préqualifications dans les gros tournois cinq étoiles du Belgian Circuit?

C’est une blague! B-15.4, je peux encore comprendre, mais pas B-15.2. Je vais devoir me déplacer et faire des déplacements de 400 km, cinq ou six fois par tournoi. Je vais écrire à la Fédération pour essayer de faire changer cela.

Votre programme pour cet été?

Cinq tournois ITF se déroulent en Belgique et au Grand-Duché (NDLR: Duffel, Arlon, Esch-sur-Alzette, Verviers et Coxyde). Je vais les privilégier tout en jouant les tournois quatre et cinq étoiles du Belgian Circuit.