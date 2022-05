Lamy – Tinant, le duo de choc pour les Rullots

Privés de Vukovic, blessé au genou, les Arlonais se sont accrochés jusqu’au bout, mais n’ont jamais pu trouver la solution sous l’anneau.

Lamy et Tinant, les rois du rebond, se sont partagé les 18 points de Rulles dans le dernier quart-temps, avant les deux derniers lancers francs du match, transformés par D. Lambert. " On s’est fait peur à la fin, on sait qu’avec Arlon, tout est possible , commente le meneur Clément Mine. Simon et Louis nous ont rassurés. Sans eux, ça aurait été compliqué. Nos pivots ont été incroyables. Et la différence par rapport à la première manche, c’est notre envie, surtout au rebond. Ça se voyait qu’on voulait tous les rebonds, les possessions. Ça a été la clé. Il fallait aussi construire plus longtemps, jouer placé, sur nos pivots. Et le public nous a poussés. Je n’ai jamais vu autant de monde dans la salle. Quelle ambiance! Ça donne de l’adrénaline, ça nous a boostés. On les remercie. Et on sait que nos supporters seront encore là samedi. "

La 5e faute de Tiberghien

Jacquemin fait monter la température dès le début de match (5-0), mais c’est Arlon qui prend le premier quart-temps à son compte, grâce à une bonne défense et des paniers à distance de Van Bemten et Bilocq: 9-11 (7’), 14-19 (10’). L’équipe du chef-lieu reste aux commandes jusqu’à 23-29 (17’), par Lemaire, Bernard et Lognard. Puis Graisse, Collignon, et Tinant remettent les compteurs à zéro: 31-31 au repos.

Et les Rullots poursuivent sur leur lancée à la reprise, via Lamy (37-31 à la 23’). Tiberghien réplique, à mi-distance et à trois points , mais Lamy s’impose au rebond offensif et la défense en zone de Rulles perturbe les Arlonais (45-38 à la 28’). Lognard répond finalement à distance, et Van Hamme réussit deux lancers (46-44), mais Tiberghien écope de sa 4e faute, perd son sang-froid et reçoit une technique. Il doit suivre la suite sur le banc (49-44 à la 30’).

Dans le dernier acte, il n’y en a que pour le duo Lamy-Tinant, inarrêtable sous l’anneau. Si Arlon reste dans le match, c’est parce que Bilocq met ses lancers et Lognard s’illustre à trois points (52-50 à la 35’). Rulles rate tous ses shoots, mais Lamy en remet une couche à l’intérieur et les supporters rullots explosent: 60-50 (37’). Après deux lancers de Tinant, c’est 62-52 à deux minutes du terme.

62-60 à la 40’

Arlon va, toutefois, complètement relancer le suspense. Après deux bombes de Van Hamme et Lognard, et un temps-mort de Rulles, Van Bemten intercepte une mauvaise passe de D. Lambert, et ramène les siens à 62-60 à l’entrée de la 40’. Ça ne rigole plus dans les gradins rullots. Mais l’inévitable Lamy rassure tout le clan gaumais (65-60), avant des lancers de Tinant, alors que les Arlonais manquent leurs derniers shoots: 67-60, 69-62.

" On s’est fait bouffer au rebond , relève, à juste titre, le coach Denis Jacquemin. Sans Vukovic, on n’avait pas le poids, ni la taille pour rivaliser. Malgré tout, il y avait la place. Mais dans le 3e quart-temps, en 20 secondes, on se prend un 6-0 à cause d’un petit relâchement défensif. Mentalement, on a été abattu après cette séquence-là. Les gars se sont repris, l’envie était là. Le public a bien joué son rôle aussi. On a vu, aux lancers, que les mains tremblaient. On n’a rien lâché, mais je trouve qu’on a joué avec le frein sur leur zone. Il faudra jouer plus vite samedi. "