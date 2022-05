Florentin Gooris tient sa victoire de prestige

Après sa 2e place aux Idylles (53 km) et la 3e à La Bouillonnante (75), le Gouvion Florentin Gooris s’est offert une première victoire de prestige cette année, en triomphant avec une large avance au terme des 86 km du GTLC, le Grand Trail des Lacs & Châteaux, au sommet de la piste de ski d’Ovifat (notre édition de lundi). En 8 h 07, soit à du 10,6 km/h de moyenne (3 500 m de D + ), il a rattrapé Dylan Dame (ancien cycliste et 2e du récent marathon de Namur) au 60e km avant de s’imposer devant sa petite famille qui lui avait fait la surprise de venir l’encourager et avec 33 minutes plus d’avance sur le Liégeois Loïc Salmin, originaire de Marche.