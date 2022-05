Pascal Carzaniga de retour à Hespérange

Après avoir officialisé le départ d’Aniello Parisi lundi, le Swift, qui a terminé à une décevante 4e place en BGL Ligue malgré son noyau pléthorique, a annoncé, le lendemain, le retour de l’ancien coach du FC Bleid. Carzaniga, 51 ans, avait pris les rênes d’Hesperange au milieu de la saison 2020-21 et avait hissé cette équipe jusqu’à la 3e place avant de devoir céder son poste à Vincent Hognon. Limogé trois mois plus tard, ce dernier avait été remplacé par Parisi. Carzaniga, après une année sabbatique, reprend donc du service et pourrait être épaulé dans sa tâche par celui qui a déjà été plusieurs fois son adjoint, David Zitelli, lequel officiait à Mondorf en cette fin de saison. Un Zitelli dont on a beaucoup parlé ces derniers jours après son altercation avec Sébastien Grandjean lors de la dernière journée de championnat.