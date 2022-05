Simon Grégoire, un rouleau compresseur

Au scratch, c’est-à-dire en tenant compte du général UCI, seuls 5 pilotes ont été plus vite que lui, qui a enchaîné au scratch le 2e temps au chrono, certes avant l’orage à l’inverse des meilleurs, et trois 7es places: Hans Becking (10 h 39') champion des Pays-Bas et 8e mondial, Laurens Sweeck (10 h 40'), champion de Belgique de cyclo-cross en 2019-2020, Wout Alleman (10 h 44'), champion de Belgique et 9e, Frans Claes (10h44), top 10 aux 2 derniers Mondiaux de marathon, et le Portugais José Dias (10 h 52') et 10e.

Devant le 12e mondial

L’Estonien Peeter Pruus (12e) ou quatre des 10 premiers Belges au ranking UCI ont été moins rapides.

Simon Grégoire s’était déjà illustré sur des marathons cette année, en occupant la tête de La Hallonienne avant un ennui mécanique, et fini 12e des 115 km du Big Roc Marathon, après avoir craqué sur la fin. " J’avais déjà enchaîné quatre étapes en juniors et plusieurs étapes aussi sur l’Arden Challenge. J’avais à chaque fois bien récupéré le lendemain , commente celui qui jongle aussi avec son boulot de kiné dans un cabinet et au domicile des patients. Mais sur route, le VTT, c’est beaucoup plus usant. Le dos et les bras travaillent beaucoup. Au terme de la 3e étape, j’étais cuit. Je pensais exploser la dernière. Tous les jours, cela démarrait à bloc comme sur un championnat. C’est encore parti plus vite le samedi que le vendredi et dimanche que le samedi. Mais j’ai encore terminé 7e au scratch. "