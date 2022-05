Si Assenois ne perd pas à Bleid, c’est la P1

Deux buts d’avance après six minutes, trois avant la demi-heure, des occasions pour Vandaele et Leva et pourtant, Assenois est encore parvenu à se faire (un peu) peur ce mercredi soir. Trop relax derrière. les hommes de Stéphane Dubois ont laissé Melreux revenir dans la partie. Et sans deux arrêts de Moreau sur des essais d’Englebert, les Melreusiens auraient même pu revenir à un but avant de rentrer aux vestiaires.

"On se fait peur dix minutes à cause de quelques petites erreur s, dit Stéphane Dubois. Autrement, nous avons dominé les trente-cinq premières minutes. Et en deuxième mi-temps, nous avons bien géré cela."

Plus concernés à la reprise, les pensionnaires de 2B voient Vandaele et Manand alerter Philippot. Finalement rassuré par le but de Severin, très bon ce mercredi, Assenois va assurer pendant la dernière demi-heure et aurait même pu corser encore plus l’addition. Stéphane Dubois s’est même permis le luxe de faire souffler Jacob et Leva. Seul petit hic, la blessure au doigt de Raguet qui a cependant terminé le match. "Le programme d’ici dimanche? Repos, kiné et bain de glace , termine Stéphane Dubois. Il faut vraiment tenter de récupérer un maximum."

Assenois: Moreau, G. Martin, Jacob (68’, Hazee), Poncin (46’, Toussaint), Clément, T. Manand (84´, Watremez), Severin (81’, Aubry), A. Manand, Leva (68’, Morette), Raguet, Vandaele.

Melreux: Philippot, Verlaine (46’, Malengi), Demelenne, Laffineur, Jordens (61’, Galer), Collard, Englebert, Borrey, Muller, Dodet (78’, Gilot), Camara.

Arbitre: B.Gillet.

Buts: Raguet (5’, 1-0), Leva (6’, 2-0), Severin (28’, 3-0), Englebert (37’, 3-1), Severin (56’, 4-1), Leva (65’, 5-1).

Cartes jaunes: Malengi, Collard.

Assistance: 130

5’, premier corner pour Assenois. Raguet coupe au premier poteau, le cuir rentre via la barre (1-0).

6’, dégagement de Moreau. Déviation de Raguet vers Leva qui place sur la droite de Philippot (2-0).

28’, beau mouvement sur la gauche. Leva lance Martin qui centre. Au petit rectangle, Severin trompé Philippot (3-0).

37’, Assenois chipote derrière. Sur un centre de la droite, Englebert, de la tête, reprend (3-1).

53’, Manand tente le lob. Le haut de la barre repousse.

56’, récupération haute pour Assenois. Vandaele glisse à Severin qui crochète et place (4-1).

65’, Philippot repousse la frappe de Vandaele, mais Leva a suivi (5-1).