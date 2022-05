Retour gagnant pour le Houffalois Frédéric Georges

" Je ne m’y attendais pas , dit-il. Je me classe 542e à la Frank Schleck, mais surtout 51e sur 265 chez les 45-50 ans. " Suffisant pour décrocher son sésame.

Polyvalent au football

Frédéric Georges ne cache pas son bonheur. Il connaît déjà le parcours de Trente par cœur et redoute un peu ses 3900 m de dénivelé. "Il va falloir bien travailler, car je ne suis pas un grimpeur, note-t-il. Mais je compte sur mon coach pour bien me préparer. "

Lisez par là Hélène Vander Massen, ex-championne du monde de triathlon, qui entraîne le Houffalois depuis juillet 2021.

Depuis plusieurs années, Frédéric avait pourtant disparu des radars du milieu cycliste. " Pendant quinze ans, j’ai joué au football, à Cobreville, Bonnerue et Houffalize. J’y ai joué comme demi-défensif et comme gardien, mais à 42 ans, je me suis dit qu’il était temps d’arrêter. Je suis revenu au vélo juste pour entretenir ma forme, et puis le virus de la compétition est réapparu ", explique-t-il.

Il faut avouer que le Houffalois ne fait pas les choses à moitié. Il a clôturé 2021 avec 23000 km au compteur. Et ces derniers mois, il s’est testé sur la Vélomédiane, la Chouffe Classic, la Philippe Gilbert, Paris-Roubaix et même les Strade Bianche, ces deux dernières à deux reprises. À Sienne, en mars dernier, Frédéric Georges se classait 289e sur 2067 et là aussi, 51e sur 356 dans sa catégorie.