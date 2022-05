Louise Lempereur veut boucler la boucle

Vendredi, Libramont a su faire parler sa puissance dans la raquette.Mais tout est devenu plus facile pour les Libramontoises lorsqu’elles ont empêché les Arlonaises de s’illustrer à distance. "C’était vraiment la consigne du coach à la pause.Lisa François, elle a mis cinq bombes en première période.En seconde période, Charlotte Duquenne ne l’a pas lâchée d’une semelle et elle ne met plus qu’un tir à trois points.Charlotte a vraiment effectué un très gros boulot. Nous sommes remontées sur le terrain avec une meilleure mentalité, en jouant mieux défensivement et c’est ce qui a fait la différence. Nous avons montré beaucoup plus d’engagement.Si j’ai eu peur lorsque j’ai vu qu’Arlon menait 29-37? Peur non, car nous n’avons jamais rien lâché.Léa Lempereur a mis quelques paniers importants pour nous remettre dedans."

«Profiter de notre taille sous l’anneau»

Ce soir, la capitaine libramontoise s’attend à un nouveau match très disputé.Et elle sait que son équipe devra profiter de son physique pour s’imposer." Sous l’anneau, nous avons plus de taille, plus de physique et nous devons en profiter pour faire la différence, juge la Libramontoise. Comment j’explique les nombreux ratés en début de match vendredi?Je ne sais pas trop.Peut-être que nous ne sommes pas habituées à jouer devant du public. Même si, personnellement, je n’étais pas vraiment stressée."

On l’a écrit, aussi bien Arlon que Libramont sont certains d’évoluer en R2 la saison prochaine. "Mais après avoir gagné la Coupe voici un mois, décrocher le titre ferait vraiment du bien pour tout le groupe , commente Louise Lempereur. Nous jouons ensemble depuis de nombreuses années, c’est tout un groupe qui est en train d’arriver à maturité.Réaliser le doublé, ce serait une belle manière de boucler la boucle et de mettre fin à notre histoire car le groupe va beaucoup changer la saison prochaine."

Deux départs et deux filles en Erasmus

Au niveau des départs, Charlotte Duquenne ira à Neufchâteau, tandis que Clothilde Horvath rejoindra Rulles." Moi, je vais partir en Erasmus au Canada pendant tout le premier semestre.Juliette Léonard va également partir du côté de Bratislava pour ses études, indique Louise Lempereur. Vous avez aussi des filles qui vont se concentrer exclusivement sur la R2.Donc, nous avons à cœur de terminer sur une bonne note.Et surtout, de terminer en deux manches, car la saison est longue."

Les Libramontoises seront au complet pour cette rencontre.