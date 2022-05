Les filles de Rulles peuvent être fières de leur saison

C’est le deuxième quart-temps qui aura permis à Charleroi de revenir dans le match, la faute à un manque de réussite offensive du côté gaumais." Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé, confie Charlotte Donnez. Nous n’arrivions plus à pratiquer nos systèmes convenablement, nous tenions encore bien défensivement, mais devant, nous ne marquions plus."

Rapidement à trois fautes, Charlotte Donnez a dû gérer face aux imposantes hennuyères." C’est clair que ce n’était pas facile de défendre contre des filles pareilles.Elles sont toutes très hautes, très physiques donc, ce n’est pas évident, indique la jeune fille. Mais nous avons bien défendu en équipe.Charleroi pensait gagner en deux manches?Oui, mais nous avons su en prendre une et les faire douter dans les deux autres rencontres.Nous avons livré trois beaux matches et nous pouvons être fières de nos prestations. En début de saison, si vous m’aviez dit que nous allions grimper en R1 et disputer la finale des play-off, je ne l’aurais jamais cru.Nous étions plusieurs joueuses à découvrir la R2 et ce que nous avons réalisé, c’est déjà super.Impatiente de découvrir la R1?Oui, mais là, un peu de repos ne fera pas de mal.Nous enchaînons les matches, nous avons vraiment besoin de souffler."