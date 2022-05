Il y a toujours un peu d’émotions. Je viens de passer quatre années dans ce club de Virton, dont on connaît le côté familial, donc le quitter fait quelque chose. Et puis, on s’attache à ses coéquipiers, les supporters et évidemment le comité. J’en profite d’ailleurs pour les remercier, ainsi que Patrice (Mullenders), le responsable sportif, et Jeannot (Michel, le président) pour leur accueil. Quatre années où tout a été respecté de A à Z, c’est à souligner.

Si vous deviez retenir un moment particulier?

Le match face au Logis avec notamment Jean-Mi en face de nous. Une rencontre pour le titre, devant nos supporters, dans une salle remplie à craquer. Il nous a manqué un seul petit match pour offrir à Virton son premier titre. C’est à la fois mon meilleur souvenir mais peut-être aussi, quelque part, le plus mauvais.

Si vous aviez un regret, quel serait-il?

Justement, celui de ne pas avoir pu marquer l’histoire du club en lui offrant ce titre qu’il mériterait tant. Mais à côté de ça, j’ai vécu trois années sportives intenses, où nous avons terminé sur le podium, ce qui est déjà une belle performance en soi. Cette dernière saison a été plus compliquée avec un noyau moins fort, mais je sais aussi que le club a traversé de moments difficiles avec le Covid.

C’est cette année plus compliquée qui vous a donné l’envie de partir?

Disons que je suis un compétiteur dans l’âme et même à 36 ans, j’ai encore envie de me donner des challenges. Diest m’a proposé d’intégrer son équipe la saison prochaine et j’ai donc accepté sa proposition. Je pense que mon départ peut aussi relancer une dynamique à Virton et l’option de faire confiance à de jeunes joueurs est, je pense, le meilleur choix que le club pouvait faire.

On vous reverra donc la saison prochaine à la Cour Marchal, pour goûter les boulettes offertes par le club après la rencontre…

(Rires). Oui et je vais sentir la différence au niveau de mon poids. Une seule fois sur l’année, ça va me changer de la dizaine de fois où je me suis fait plaisir avec les boulettes-frites du club.