El Hachen: «Je suis déçu de quitter Virton»

Karim El Hachen ne laissera pas un souvenir sportif impérissable de son passage en Gaume. Mais humainement, on ne peut que se féliciter de son attitude à table et en dehors. Et c’est même avec un petit pincement au cœur qu’il a disputé son dernier match pour le Century 21 Virton. « Oui, je suis déçu de quitter Virton, déclare-t-il. Quand on arrive dans un club, on a envie de bien faire les choses et de se donner à 100 % pour lui. Mais force est de constater que je n’ai pas pu évoluer au niveau que j’aurais voulu. Le niveau de la Superdivision belge est vraiment très élevé et si j’ai pu gagner des matches face aux équipes du bas de classement, je n’ai pas su aider l’équipe face aux formations du top niveau. »