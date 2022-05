Avec le programme démentiel d'Assenois, Allan Manand voit plus son coach que sa femme

La fraîcheur physique

"Peur de craquer physiquement?Cela commence déjà à devenir compliqué, encore plus avec la chaleur des dernières rencontres.Il faut vraiment bien prendre le temps de récupérer entre les matches.De toute manière, nous ne nous entraînons plus, mais avec les matches qui s’enchaînent, ce n’est pas facile. On sait qu’il reste encore au moins trois matches, c’est long, mais nous allons tout donner.La bonne nouvelle, c’est le fait que presque tout le monde est disponible. Maintenant, nous avons aussi la chance de jouer à la maison.Et on risque d’avoir un peu de monde le long du terrain, ce qui est toujours sympa."

La venue de Melreux

"Je ne connais pas très bien cette équipe, mis à part des gars comme Leboutte ou Collard.Cela aurait été mieux de jouer à Bleid ce mercredi pour recevoir dimanche? Oui, peut-être, mais au final, cela ne changera pas grand-chose.Si nous pouvons faire la fête, nous viendrons la refaire chez nous quoiqu’il arrive.Je ne sais pas trop comment cela se déroule ce tournoi.Le goal-average au cas où les trois équipes sont à égalité?D’accord. Mais l’idéal, c’est de gagner ce mercredi et puis d’aller jouer une vraie finale à Bleid."

La montée

" Monter en P1, ce ne serait quand même pas mal.Ce que je prends entre la victoire en Coupe et la montée?Les deux! Mais si je devais choisir, je dirais quand même la montée.La Coupe, j’ai déjà eu la chance de la gagner avec Habay. Est-ce que l’équipe est prête pour la montée?Difficile à dire.Nous avons quelques départs, des arrivées sont prévues aussi.A voir si la sauce prend et si nous sommes épargnés par les blessures. Mais nous avons déjà affronté des P1en matches amicaux et en Coupe et nous n’avons jamais perdu (NDLR: sauf le match de poule à Arlon).Si nous montons en P1, c’est clair que le but, ce sera de se sauver. Et si nous venons à rester en P2, nous jouerons le titre."

La Coupe

"Pour monter, il reste deux matches.Pour gagner la Coupe, c’est pareil, mais les grosses cylindrées vont arriver. Freylange, ce sera un match de gala pour nous.Mais ce que nous sommes en train de vivre, c’est historique.C’est la toute première fois que le club accède au dernier carré en Coupe. Qui je préférais affronter entre Freylange et Bastogne?Je n’avais pas vraiment de préférence.Je connaissais peut-être un peu plus de monde à Bastogne, mais j’ai aussi quelques connaissances à Freylange."

Sa place sur le terrain

Aligné dans un triangle médian avec Nathan Raguet et Cyril Poncin ou Timmy Manand, Allan Manand est un peu le couteau suisse de Stéphane Dubois.En six, en huit ou en dix, l’ancien joueur de Longlier et Habay est mis à toutes les sauces. "Nathan joue un peu plus comme numéro dix, tandis que Cyril, lui, c’est surtout un profil plus défensif, constate Allan Manand. Moi, je dois défendre et attaquer, mais c’est vrai que cela peut parfois donner l’impression que je cours partout et que nous ne sommes pas organisés."