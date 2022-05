Et en M 50, le titre n’a pas quitté notre province. Après le Marchois Jean-Yves Delarge en 2021 à l’Ironlakes, c’est William Didier, 54 ans, 1erLuxembourgeois et 52e au scratch en 1 h 12' 09' (10' 46'' – 37' 28'' – 20' 55''), qui a enfilé la tunique tricolore de champion national. "C’est mon 4e titre en 6 ans en M 50, après 2018, 2019 et 2020, se félicite le triathlète de Chantemelle et du PowermaXx. J’avais fini 4e en 2021 à l’Ironlakes. J’étais fatigué, j’avais dormi 1h et demi après un mariage. Mais Jean-Yves avait mérité son titre. J’avais raté le podium pour une seconde, après une mauvaise natation. Je voulais ma revanche. Je sors de quatre stages, un avec mon club et trois avec la Défense. Le 11 juin, je participerai aux championnats du monde du DO militaires, à Aguilas en Espagne."

Un bonheur ne venant jamais seul, sa compagne et équipière, Sandra Maire, est aussi sacrée en F 50! "Elle avait regardé les inscrites, il y avait 6 ou 7 noms, elle pensait être dernière , confie William Didier. Mais elles n’étaient finalement que trois. Françoise Théate, qui gagne tout en F 50, a chuté à vélo et n’était pas là. Pascale Kusters, de chez nous aussi et avec qui Sandrine est souvent à la bagarre, n’a pas pu prendre le départ, car arrivée trop tard."

Louppe vice-championne nationale

La Gaumaise Anne Collin a fini 3e. Mais non-licenciée, la traileuse, qui disputait son 1ertriathlon, n’a pu monter sur le podium.

Vice-championne de Belgique en M 40, Stéphanie Louppe a offert une 3e médaille au PowermaXx. "Je suis très contente, le niveau était énorme , sourit-elle. Puis je suis plus forte et bien préparée pour le long. Je ferai le half de Troyes dans deux semaines, et l’Ironman de Klagenfurt le 3 juillet".

Deux courses qu’elle fera avec François Clément, son mari, 60e au scratch, 2e Luxembourgeois et 5een M40.